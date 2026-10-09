Ambiente

Rotta verso il Polo Sud: al via la nuova avventura antartica dell’Italia

di Giorgio Brescia - 9 Ottobre 2026

L’Antartide non è solo un continente di ghiaccio, ma un laboratorio naturale primario per comprendere il futuro del nostro pianeta. In questi giorni entra nel vivo la preparazione della nuova campagna scientifica del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.

Antartico, la nuova stagione delle spedizioni

A guidare la complessa macchina logistica a terra è l’Enea. Dall’hub di Christchurch — storica “porta d’accesso” al continente bianco in Nuova Zelanda — sta coordinando la spedizione di tecnici, ricercatori e materiali.

Prima di volare verso le distese polari, la preparazione è rigorosa. Nell’hub neozelandese l’Enea gestisce i trasferimenti aerei e distribuisce il celebre “borsone antartico”. Contiene la dotazione tecnica e l’abbigliamento specialistico indispensabile per affrontare condizioni climatiche estreme.

Un supporto operativo che garantisce la piena funzionalità della stazione costiera “Mario Zucchelli” e della base italo-francese “Concordia”, isolata sul plateau antartico.

Italia “presidente”

A coronare l’avvio della stagione, l’Italia ha assunto la presidenza di sessione al meeting del Consiglio dei direttori dei programmi antartici con l’Enea.

E’ un prestigioso incarico di coordinamento internazionale che torna al nostro Paese a oltre trent’anni dal mandato dello storico dirigente Mario Zucchelli.

Un riconoscimento chiave che consolida le sinergie scientifiche e logistiche globali in vista delle sfide polari dei prossimi anni.

Mentre i tecnici completano i preparativi a Christchurch, la ricerca italiana si appresta così a svelare nuovi segreti tra i ghiacci del Polo Sud.

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