Regno Unito, accordo tra ICCIUK e Agriplan per supportare le imprese vitivinicole italiane

di Italpress - 28 Gennaio 2026

LONDRA (ITALPRESS) – La Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito (ICCIUK) e Agriplan Srl hanno siglato un Referral Agreement per la definizione di progetti di internazionalizzazione da candidare a fondi OCM Vino – Promozione nei Paesi Terzi, destinati al mercato del Regno Unito.

Il mercato inglese rappresenta una opportunità concreta per i nostri produttori grazie alla crescente richiesta di vini mediterranei e alla grande dinamicità della domanda. Il Regno Unito è uno dei mercati più rilevanti per il consumo di vino a livello globale e si prevede che la domanda di vino crescerà moderatamente (CAGR 0,7%) fino al 2028, con i ricavi del settore in aumento del 2,1% annuo.

L’accordo nasce con l’obiettivo di offrire alle imprese vitivinicole italiane un supporto qualificato e integrato, combinando competenze istituzionali e specialistiche nella progettazione, gestione e realizzazione di iniziative finanziate con fondi pubblici, orientate allo sviluppo commerciale nei mercati extra-UE.

I fondi OCM Vino – Promozione sono uno strumento di finanziamento pubblico dell’Unione Europea, gestito a livello nazionale dal Ministero dell’Agricoltura e dalle singole Regioni, destinato a sostenere attività di promozione e comunicazione dei vini europei nei Paesi Terzi, tra cui il Regno Unito.

L’obiettivo della misura è rafforzare la competitività delle imprese vitivinicole, favorendo l’ingresso in nuovi mercati extra-UE; il consolidamento della presenza commerciale in mercati già avviati; la valorizzazione della qualità, dell’origine e delle caratteristiche distintive dei vini italiani.

I progetti finanziabili possono includere, a titolo esemplificativo partecipazione a fiere ed eventi internazionali; campagne di comunicazione e promozione; attività di pubbliche relazioni, degustazioni e incoming; azioni di marketing e informazione rivolte a operatori e consumatori finali. Il contributo OCM copre generalmente una quota pari al 50% dei costi ammissibili del progetto, mentre la restante parte rimane a carico dell’impresa beneficiaria.

Possono presentare domanda di accesso ai fondi OCM le imprese vitivinicole italiane – singole o aggregate – in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, tra cui regolarità contributiva e amministrativa; disponibilità di prodotti conformi alle denominazioni e alle categorie ammesse; capacità finanziaria e organizzativa per la realizzazione del progetto; presentazione di un progetto strutturato, coerente con il mercato di destinazione e con gli obiettivi della misura.

L’iter di accesso ai fondi prevede una fase istruttoria articolata, che rende fondamentale il supporto di consulenti specializzati per la corretta predisposizione, gestione e rendicontazione delle pratiche.

La Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito, riconosciuta dal Governo italiano, è da oltre un secolo il punto di riferimento istituzionale per le imprese italiane interessate al mercato britannico. La Camera accompagna le aziende nei percorsi di internazionalizzazione attraverso servizi di consulenza strategica, assistenza commerciale, promozione e networking, mettendo a disposizione una conoscenza approfondita del contesto economico e normativo del Regno Unito.

Agriplan Srl è una società di consulenza specializzata nella gestione dei fondi OCM Vino – Promozione, con una consolidata esperienza nell’assistenza alle imprese italiane in tutte le fasi del processo: dalla verifica di ammissibilità alla gestione operativa e alla rendicontazione dei progetti finanziati, nel pieno rispetto delle normative europee e nazionali.

Grazie all’accordo, la ICCIUK svolgerà un ruolo centrale di interlocutore istituzionale per le imprese interessate al mercato del Regno Unito, coordinando l’accesso ai fondi OCM con un supporto concreto all’internazionalizzazione. Agriplan fornirà la consulenza tecnica e gestionale necessaria alla corretta lavorazione delle pratiche OCM, mentre la Camera affiancherà le aziende nello sviluppo delle attività promozionali e commerciali nel mercato britannico.

Le imprese vitivinicole italiane interessate a sviluppare progetti OCM con focus sul Regno Unito possono a rivolgersi alla Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito, che, attraverso questa collaborazione, potrà accompagnarle lungo un percorso strutturato e integrato, dalla progettazione alla realizzazione delle attività sul mercato.

