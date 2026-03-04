Italpress Notizie Motori

Renault accelera sui mercati internazionali e svela la showcar Bridger Concept

di Italpress - 4 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Renault prosegue l’offensiva sui mercati internazionali e svela il nome della nuova showcar: Bridger Concept. Una showcar che incarna gli ambiziosi obiettivi mondiali di Renault, preannunciando un SUV urbano di serie dalle proporzioni rivisitate per rispondere al meglio alle esigenze del numero crescente di famiglie che vivono in città. Renault Bridger Concept è una showcar dal design audace e possente.

Vanta proporzioni sorprendenti con meno di 4 metri di lunghezza che non compromettono l’abitabilità interna. Il nome, che deriva dal termine inglese bridge nel senso di ponte, connessione oppure legame, rimanda ad immagini ricche e di facile comprensione. E’ un nome potente e di grande impatto.

Come un ponte, evoca robustezza e solidità. Rispecchia perfettamente le linee tese ed il design deciso della showcar. E’ anche una promessa dei legami umani che possono crearsi a bordo del veicolo nel corso dei viaggi, perfettamente in linea con la visione delle voitures à vivre della Marca Renault. Tutte le informazioni sulla nuova showcar Renault Bridger Concept saranno svelate il prossimo 10 marzo contestualmente all’annuncio del piano strategico futuREeady di Renault Group.

“Con Renault Bridger… abbiamo arricchito la famiglia di nomi derivati da termini inglesi. Partendo dalla parola ‘bridgè (ponte, connessione, legame), a cui è stata aggiunta la desinenza identificativa ‘ER’, il nome Renault Bridger segue la scia di Renault Duster. Nome possente, robusto e versatile, perfetto per incarnare la nuova showcar – SUV urbano, ed iniziare a scrivere una nuova pagina della nostra offensiva internazionale”. Così Sylvia dos Santos, Responsabile Strategia Naming presso la Direzione Global Marketing della Marca Renault, spiega in un video come è nato il nome della nuova showcar Bridger Concept.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

