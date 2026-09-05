Cronaca

Rinviato il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista: “Massima discrezione”. Cosa sappiamo

Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato nei giorni scorsi sull’isola, avrebbe dovuto fare ritorno nel pomeriggio di oggi. Il programma è però cambiato

di Redazione - 5 Settembre 2026

Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato nei giorni scorsi sull’isola, avrebbe dovuto fare ritorno nel pomeriggio di oggi. Il programma è però cambiato e al momento non c’è stata ancora una nuova data per la partenza. A comunicare il rinvio è stata L’Associazione Schierarsi, l’associazione fondata da Di Battista, attraverso un messaggio pubblicato sui social e rilanciato dallo stesso ex parlamentare. “Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti”, si legge nel post.

Di Battista resta a Cuba

Il ritorno di Alessandro Di Battista in Italia era atteso per il pomeriggio di oggi, dopo il ricovero avvenuto durante la permanenza a Cuba. Il rinvio modifica dunque i programmi inizialmente previsti, mentre dall’entourage dell’ex esponente pentastellato viene mantenuta una linea di grande cautela. Non sono state diffuse, per il momento, informazioni più dettagliate sulle ragioni che hanno portato allo slittamento della partenza. Proprio l’invito alla “massima discrezione e prudenza” lascia spazio all’attesa di una nuova comunicazione ufficiale. Anche se secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Di Battista sarebbe stato operato a Cuba. Circosta che, qualora confermate, spiegherebbe il mancato rientro con le esigenze relative alle fasi post operatorie.

Attesa per nuovi aggiornamenti

L’attenzione resta inevitabilmente concentrata sulle condizioni di Di Battista e sui tempi del suo ritorno in Italia. L’ex deputato ha rilanciato personalmente il messaggio dell’associazione, senza aggiungere ulteriori particolari. Di Battista resta quindi per ora a Cuba. Nel frattempo cresce l’attesa di nuovi aggiornamenti che chiariscano quando potrà lasciare l’isola e fare ritorno in Italia.