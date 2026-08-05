Russia, Putin nomina il primo comandante delle forze dei droni

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Unificati sotto un solo comando anche i servizi logistici

di Askanews - 5 Agosto 2026

Mosca, 5 ago. (askanews) – Vladimir Putin riorganizza alcuni vertici delle forze armate russe e nomina il primo comandante permanente delle nuove Forze dei sistemi senza pilota. Denis Lyamin guiderà la componente militare dedicata ai droni. Il presidente russo ha inoltre affidato ad Andrey Ivanaev il raggruppamento Centro, impegnato nel Donetsk, e nominato Petr Bolgarev comandante del Distretto militare orientale e del raggruppamento Vostok. Valery Solodchuk guiderà invece tutti i servizi logistici, riuniti sotto un unico comando.

“È stata presa la decisione di creare una nuova componente delle forze armate, le Forze dei sistemi senza pilota – dice Putin – Il compito era trovare qualcuno che avesse dato prova delle migliori capacità in questo settore. Riteniamo che Denis Igorevich Lyamin sia uno degli specialisti più qualificati in questo campo”. “È stata inoltre presa la decisione di riunire tutti i servizi logistici sotto un unico comando. Voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che, nelle condizioni attuali, anche questo è un lavoro di combattimento a tutti gli effetti. Ho deciso di nominare Valery Nikolaevich Solodchuk alla guida di questa struttura”, conclude il presidente russo.