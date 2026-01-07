Attualità

Il libro che in tanti avrebbero voluto scrivere e che tutti dovrebbero leggere

Perché il buon senso non è nostalgia, ma futuro.

di Andrea Fiore - 7 Gennaio 2026

Ci sono momenti in cui un Paese si guarda allo specchio e non si riconosce più. Troppo rumore, troppe parole, troppe etichette. È in questo clima che nasce La rivoluzione del buon senso di Giuseppe Valditara: non come un manifesto politico, ma come un tentativo di riportare tutti a terra, a ciò che davvero conta. Il libro parte da un’idea semplice, quasi familiare: ripartire dalle cose che ci hanno insegnato da bambini. La responsabilità. Il rispetto. L’impegno. Non concetti astratti, ma gesti quotidiani: ascoltare prima di rispondere, riconoscere il valore dell’altro, credere che ognuno possa crescere se messo nelle condizioni giuste.

Un invito a ricomporre

Giuseppe Valditara parla di scuola, di educazione, di cittadinanza. Ma lo fa con un tono che non divide, ma invita a guardare la realtà senza filtri, a non lasciarsi trascinare dagli estremi, a ritrovare un linguaggio che non ferisce. Le recensioni lo descrivono come un libro che “ricompone”, che “dà direzione e speranza”, che prova a rimettere insieme i pezzi di un dialogo che si è incrinato. E mentre lo si legge, si ha la sensazione di entrare in una stanza più silenziosa, dove le parole tornano ad avere peso, dove la normalità non è un’idea debole, ma un luogo da ricostruire. Un Paese normale, qui, non è un Paese perfetto: è un Paese che si prende cura. Che educa senza urlare. Che discute senza ferire. Che cresce senza dimenticare nessuno.

La domanda che riguarda tutti noi

Ed è proprio qui che l’autore ci mette davanti allo specchio: non per dirci cosa pensare, ma per ricordarci che un Paese non cambia per decreto, cambia quando le persone decidono di cambiare il proprio modo di stare al mondo. Il buon senso non è un gesto tecnico, è un atto di cura: scegliere ogni giorno di non aggiungere rumore, di non trasformare l’altro in un bersaglio, di non rinunciare alla possibilità di capirsi. La domanda finale, non è teorica né politica: è personale. Siamo disposti a fare la nostra parte, a rimettere ordine nelle parole, nei gesti, nei rapporti, a credere che la normalità — quella vera — sia ancora possibile? Perché, alla fine, la rivoluzione del buon senso non è un’idea: è un impegno. E comincia sempre da qualcuno che decide di provarci per primo.