Torino

Rogo devasta edificio abbandonato tra Torino e Grugliasco, colonna di fumo visibile da lontano

di Redazione - 10 Maggio 2026

Paura ieri sera in zona Gerbido tra Torino e Grugliasco per un incendio scoppiato in un edificio dismesso in via Crea, davanti al Liceo Vittorini-Curie. Le fiamme hanno coinvolto una struttura prefabbricata di proprietà della Città Metropolitana.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 11 squadre e 34 operatori, tra effettivi e volontari, impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell’area.

Il Comune ha invitato i residenti della zona a mantenere le finestre chiuse per precauzione a causa del fumo sviluppato dall’incendio e a evitare l’area per non intralciare i soccorsi.

Non si segnalano feriti. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

ilTorinese.it (foto Giuliana Prestipino)