Involtini di pollo ripieni di ananas, speck e crema allo zenzero, la ricetta che non ti aspetti
Una ricetta che unisce dolcezza e carattere: pollo, ananas e speck in equilibrio perfetto.
Questa ricetta nasce dall’idea di trasformare un piatto semplice in qualcosa di sorprendente, giocando con contrasti che accendono la curiosità e invitano all’assaggio. Gli involtini di pollo ripieni di ananas portano in tavola una freschezza inattesa, una dolcezza calibrata che non copre ma esalta, creando un equilibrio moderno e raffinato. In questa ricetta, la succosità del frutto incontra la sapidità dello speck e la nota vibrante dello zenzero, dando vita a un agrodolce pulito, luminoso, perfetto per chi ama osare senza perdere eleganza. È una ricetta pensata per stupire con naturalezza, per raccontare una cucina che sa essere creativa, precisa e irresistibilmente seducente.
Ricetta e Ingredienti:
4 fette grandi di petto di pollo
4 fette di speck
120 g ananas fresco a dadini
80 g formaggio spalmabile (tipo robiola)
1 cucchiaio zenzero fresco grattugiato
1 spicchio d’aglio tritato
miele q.b.
2 cucchiai salsa di soia
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale e pepe q.b.
Procedimento:
Prepara il ripieno: Mescola ananas a dadini, formaggio spalmabile, zenzero e un pizzico di pepe. Deve risultare una crema morbida con pezzi di frutta.
Assottiglia il pollo: Batti leggermente le fette di pollo tra due fogli di carta forno per renderle sottili e uniformi.
Farcisci e arrotola: Spalma un velo di crema allo zenzero, aggiungi l’ananas, arrotola stretto e avvolgi ogni involtino con una fetta di speck.
Sigilla in padella: Rosola gli involtini in padella con un filo d’olio per 3–4 minuti, girandoli per ottenere una crosticina uniforme.
Glassa agrodolce: Aggiungi miele e salsa di soia, copri e cuoci 10–12 minuti finché la glassa diventa lucida e gli involtini sono morbidi.
Riposo e servizio: Lascia riposare 2 minuti, poi taglia a rondelle e servi con la glassa rimasta.
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