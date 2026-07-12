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Involtini di pollo ripieni di ananas, speck e crema allo zenzero, la ricetta che non ti aspetti

Una ricetta che unisce dolcezza e carattere: pollo, ananas e speck in equilibrio perfetto.

di Gianluca Pascutti - 12 Luglio 2026

Questa ricetta nasce dall’idea di trasformare un piatto semplice in qualcosa di sorprendente, giocando con contrasti che accendono la curiosità e invitano all’assaggio. Gli involtini di pollo ripieni di ananas portano in tavola una freschezza inattesa, una dolcezza calibrata che non copre ma esalta, creando un equilibrio moderno e raffinato. In questa ricetta, la succosità del frutto incontra la sapidità dello speck e la nota vibrante dello zenzero, dando vita a un agrodolce pulito, luminoso, perfetto per chi ama osare senza perdere eleganza. È una ricetta pensata per stupire con naturalezza, per raccontare una cucina che sa essere creativa, precisa e irresistibilmente seducente.

Ricetta e Ingredienti:

4 fette grandi di petto di pollo

4 fette di speck

120 g ananas fresco a dadini

80 g formaggio spalmabile (tipo robiola)

1 cucchiaio zenzero fresco grattugiato

1 spicchio d’aglio tritato

miele q.b.

2 cucchiai salsa di soia

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Prepara il ripieno: Mescola ananas a dadini, formaggio spalmabile, zenzero e un pizzico di pepe. Deve risultare una crema morbida con pezzi di frutta.

Assottiglia il pollo: Batti leggermente le fette di pollo tra due fogli di carta forno per renderle sottili e uniformi.

Farcisci e arrotola: Spalma un velo di crema allo zenzero, aggiungi l’ananas, arrotola stretto e avvolgi ogni involtino con una fetta di speck.

Sigilla in padella: Rosola gli involtini in padella con un filo d’olio per 3–4 minuti, girandoli per ottenere una crosticina uniforme.

Glassa agrodolce: Aggiungi miele e salsa di soia, copri e cuoci 10–12 minuti finché la glassa diventa lucida e gli involtini sono morbidi.

Riposo e servizio: Lascia riposare 2 minuti, poi taglia a rondelle e servi con la glassa rimasta.