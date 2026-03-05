Cronaca

Roma, scoperto deposito di droga in casa: sequestro record

di Redazione - 5 Marzo 2026

Un vero e proprio deposito domestico di droga, nascosto tra le mura di una casa nel quadrante Portuense di Roma. È quanto scoperto dai Falchi della Polizia di Stato. L’operazione antidroga ha portato al sequestro di oltre 40 chilogrammi di stupefacenti e più di 50 mila euro in contanti. L’intervento rientra in una più ampia attività di contrasto allo spaccio nella Capitale. Arresti e sequestri si sono susseguiti anche nelle zone di San Basilio, Ponte di Nona e Quarticciolo. L’indagine nel quartiere Portuense è stata condotta dagli investigatori della VI Sezione della Squadra Mobile di Roma. Gli agenti monitoravano da giorni i movimenti di una donna romana di 57 anni, ritenuta un punto di riferimento per il rifornimento di diverse piazze di spaccio della città. I poliziotti avevano iniziato a seguirla dopo aver notato brevi soste, incontri rapidi e spostamenti sospetti.

La droga nascosta in casa

La svolta è arrivata quando gli investigatori hanno assistito alla cessione diretta di una dose all’interno della sua auto. In quel momento è scattato il blitz. La donna e l’acquirente sono stati fermati e sottoposti a controllo. Durante la perquisizione del veicolo sono stati trovati oltre 100 grammi di marijuana, nascosti tra la tasca della portiera e la borsa della sospettata. Ma la scoperta più significativa è arrivata con il controllo dell’abitazione. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno individuato un vero deposito di droga. Più di 36 chili di hashish e oltre 6 chili di marijuana. Le sostanze erano suddivise in numerosi panetti contrassegnati con loghi e diciture riconducibili a marchi di dolciumi, abbigliamento e cartoni animati. UJn sistema spesso utilizzato per identificare qualità e provenienza dello stupefacente.

Dal deposito di droga in casa alle operazioni in vari quartieri di Roma

In una stanza appartata dell’appartamento gli investigatori hanno inoltre scoperto una cassetta di sicurezza con oltre 50 mila euro in contanti. La donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferita in carcere. Parallelamente, la Polizia di Stato ha effettuato altri interventi in diverse zone di Roma. Nel quartiere San Basilio gli agenti hanno arrestato un uomo sorpreso mentre gestiva una serie di incontri lampo davanti al portone di uno stabile. In suo possesso sono state trovate 50 dosi tra cocaina e hashish e circa 500 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Un’altra operazione è stata condotta a Ponte di Nona. Infine, al Quarticciolo, una donna è stata arrestata mentre faceva la spola tra un muretto e un punto di consegna a pochi metri di distanza. Addosso aveva 19 dosi di cocaina.