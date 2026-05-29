Esteri

Romania, Rutte: “Nato difenderà ogni centimetro di territorio”

Il segretario generale dell'Alleanza sente il presidente rumeno: "Ci difenderemo da ogni minaccia"

di Maria Graziosi - 29 Maggio 2026

Dopo l’attacco dei droni in Romania, la Nato è pronta “a difendere ogni centimetro” del territorio dell’alleanza: parla, di nuovo, il segretario generale Mark Rutte dopo il confronto avuto con il presidente rumeno Nicosur Dan. Su X, Mark Rutte suona la carica e chiama a raccolta alleati, europei ed occidentali, dopo l’incidente di Galati. Un fatto, questo, che rischia di complicare ancora di più il cammino verso la pace con la Russia e che, anzi, potenzialmente potrebbe rappresentare un’occasione per estendere e allargare il conflitto.

La Nato difenderà la Romania

Le parole che Rutte ha affidato ai social sono chiarissime. “Ho appena parlato con il presidente della Romania, Nicusor Dan, riguardo al drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Galati e gli ho assicurato la solidarietà assoluta della Nato con la Romania”. Quindi, dopo aver “espresso le mie condoglianze per i feriti nell’incidente”, il segretario generale dell’Alleanza atlantica ha “ribadito che la Nato è pronta a difendere ogni centimetro del territorio degli Alleati”. E che “continueremo ad accrescere la nostra prontezza per scoraggiare e difenderci da qualsiasi minaccia, inclusi i droni”.

“La guerra deve finire”

Rutte striglia, con forza, la Russia. Per il capo della Nato i fatti in Romania sono solo l’ultima puntata di una lunga serie di questioni gravi. E accusa: “Il comportamento sconsiderato della Russia è un pericolo per tutti noi. Continuano a colpire civili e infrastrutture civili in tutta l’Ucraina. E la notte scorsa ha dimostrato ancora una volta che le implicazioni della loro guerra di aggressione illegale non si fermano al confine. La guerra della Russia deve finire, così come il disprezzo della Russia per la sicurezza dei civili. Da parte nostra, continueremo a rafforzare la nostra deterrenza e difesa in patria e continueremo il nostro sostegno all’Ucraina mentre difende dall’aggressione russa”.