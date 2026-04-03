Cronaca

Rovigo, precipita da un ponteggio: morto operaio di 52 anni

di Emily Gabrielli - 3 Aprile 2026

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata presso l’ex zuccherificio di Porto Viro, in provincia di Rovigo, dove un operaio di 52 anni, di origine moldava, è morto dopo essere precipitato da un ponteggio.

Morto operaio a Rovigo: cosa è successo

L’uomo è caduto da un’altezza di circa dieci metri mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di una struttura all’interno del cantiere. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 9.30 e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Per il lavoratore, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle autorità competenti, il 52enne avrebbe perso l’equilibrio o l’appoggio mentre si trovava sul ponteggio, precipitando nel vuoto. Restano da chiarire con precisione le dinamiche dell’accaduto, così come eventuali responsabilità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, insieme alle forze dell’ordine e agli ispettori incaricati di verificare il rispetto delle normative vigenti. Immediatamente sono iniziati i rilievi e le indagini.

L’operaio risiedeva in provincia di Vicenza ed era impiegato da una ditta in subappalto con sede a Bolzano Vicentino. La sua presenza nel cantiere rientrava nelle attività legate alla ristrutturazione o riconversione dell’area industriale dell’ex zuccherificio, da tempo oggetto di interventi.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per ricostruire con esattezza quanto accaduto e accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza. Nel frattempo, la notizia ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi e comunità locali.