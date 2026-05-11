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Rudy Zerbi ha sposato la compagna Grace

La cerimonia a Roma tra familiari e amici, chi è la moglie del volto noto di Mediaset e Radio Deejay

di Pietro Pertosa - 11 Maggio 2026

Rudy Zerbi si è sposato. Ieri ha deciso di convolare a nozze con Grace Raccah, la compagna con la quale ha una relazione che dura già da tre anni. Il matrimonio del discografico, volto noto nonchè professore di Amici di Maria De Filippi e di Tu si que vales, due delle trasmissioni tra le più amate e seguite di quelle trasmesse dalle reti Mediaset, nonché tra le voci di Radio Deejay, si è celebrato con rito ebraico, così come prevede la fede della moglie dello stesso Zerbi. Si è trattato di una cerimonia intima a cui hanno preso parte i familiari e gli amici della coppia.

Si è sposato Rudy Zerbi

La notizia del matrimonio tra Rudy Zerbi e la figlia di Grace Raccah è stata rilanciata da Il Messaggero che ha citato la “rubrichissima” del giornalista di gossip Gabriele Parpiglia. Grace è la figlia di Daniele Raccah, cofondatore del brand Dan John che può vantare centinaia di punti vendita sparsi in giro per il mondo. La cerimonia si è tenuta a Roma. La famiglia appena “nata” è già numerosa. Già, perché Zerbi ha quattro figli, tutti maschi, mentre Grace ha una figlia che sarà la più piccola di casa. Insomma, fiori d’arancio tra microfoni e alta moda.