Russia riprende attacchi su Kiev dopo la tregua di tre giorni

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Almeno due morti e 10 feriti; raid di droni ucraini su Saratov

di Askanews - 8 Settembre 2026

Kiev, 8 set. (askanews) – Fumo nero si alza sopra la capitale ucraina mentre la Russia ha ripreso nella notte i suoi attacchi aerei su Kiev, causando almeno due morti e 10 feriti, dopo la tregua di tre giorni in occasione della prima visita degli emissari statunitensi in Ucraina, Steve Witkoff e Jared Kushner. Fumo nero visibile anche sopra la piazza simbolo di Kiev, piazza Maidan.

Le prime esplosioni sono state udite intorno alle 3.30 ora locale. L’aeronautica ucraina aveva segnalato l’arrivo sulla capitale di missili balistici e droni d’attacco a propulsione a reazione. Secondo i canali di monitoraggio, almeno 12 missili balistici avrebbero preso di mira Kiev nell’arco di circa un’ora.

L’Ucraina risponde con attacco con droni contro Saratov, in Russia, dove secondo il governatore della Regione, Roman Busargin, si contano tre feriti. L’attacco ha provocato anche danni a infrastrutture civili nella città, ha aggiunto il governatore. Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite – inoltre – in un attacco delle forze armate ucraine contro una stazione di servizio nella regione russa di Bryansk.