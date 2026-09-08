Attualità

Torna l’ora solare: ecco quando bisognerà spostare indietro le lancette

Domenica 25 ottobre cambia l'orario e si riapre il dibattito sull'ora legale

di Martino Tursi - 8 Settembre 2026

Bisognerà iniziare a prepararsi: a ottobre torna l’ora solare e le lancette dell’orologio dovranno essere messe un’ora indietro. Così si guadagnerà un’ora di luce in più. Ma, come sempre accade quando si è a cavallo dello switch dell’orario, il dibattito sull’opportunità di tenersi aggrappati all’ora legale ritorna di grandissima attualità.

Ora solare: quando bisognerà spostare le lancette

Le lancette dell’orologio dovranno tornare indietro di un’ora domenica 25 ottobre, ventiquattro ore prima rispetto a quando l’ora solare è scattata un anno fa. Per mere ragioni di calendario. Solito sistema di sempre. Quando scoccheranno le tre, torneranno in realtà le due del mattino. Insomma, prepariamoci a recuperare un’ora di sonno in più, che di domenica non fa per niente male. Ovvio, ma giusto e opportuno ricordarlo, non sarà necessario aggiornare l’orario sui dispositivi digitali. Smartphone, computer, tablet e ogni altra diavoleria elettronica si aggiorneranno da soli. Come al solito.

Il dibattito sull’ora

Il ritorno dell’ora solare riporta d’attualità il dibattito su quella legale. L’iter per la sua eliminazione, in sede Ue, è praticamente bloccato. Non si muove una foglia. La solita lentezza pachidermica dell’euroburocrazia tiene sospesa una “pratica” a cui l’Italia guarda con particolare interesse. Intanto, con il nuovo orario si prova a recuperare un’ora di luce in più. Il 25 ottobre sarà autunno inoltrato e le giornate, che già vanno accorciandosi, saranno ancora più brevi. Spostare l’orologio servirà a recuperare un po’ di luce e a risparmiare tanta energia.