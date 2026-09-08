Cronaca

Dopo l’autopsia, si terranno a Lecce i funerali di Lorena Isceri

L'autopsia svela: la donna vittima di femminicidio era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia a Barberino del Mugello. Le esequie si terranno domani 9 settembre

di Maria Graziosi - 8 Settembre 2026

Si attende il dissequestro della salma di Lorena Isceri, vittima dell’ultimo drammatico femminicidio verificatosi nel fine settimana in Toscana, per poterne celebrare i funerali. L’autopsia ha chiarito: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata gettata giù dal cavalcavia di Barberino del Mugello dall’ex compagno Federico Vella. I risultati dell’esame autoptico attendono, dopo gli accertamenti di ieri, di essere solo messi nero su bianco. Adesso l’attesa è tutta verso il dissequestro della salma della donna affinché i familiari possano organizzare i funerali e tributare a Lorena l’ultimo saluto. La cerimonia dovrebbe tenersi, come riportano diversi media, già domani 9 settembre.

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Lorena Isceri era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia

I legali che assistono la famiglia di Lorena Isceri hanno già depositato l’istanza finalizzata a chiedere il dissequestro della salma della 45enne. Dopo le formalità di rito, il corpo della 45enne sarà trasferito a Squinzano, in provincia di Lecce, paese d’origine della donna. Lì saranno celebrati i funerali di Lorena Isceri, nella chiesa dedicata a Maria Regina. Quanto emerge dall’autopsia, però, aggiunge al dramma ulteriori elementi. Non solo di indagine. La vittima era riuscita a liberarsi dalle fascette di plastica che Vella aveva utilizzato per bloccarla e rapirla.

Femminicidio e sequestro di persona

Le ipotesi di reato formulate dalla pubblica accusa sono chiare e nette. Secondo i magistrati della Procura della Repubblica di Firenze, diretti dalla Procuratrice Rosa Volpe, le accuse a carico di Vella sono quelle di femminicidio premeditato e di sequestro di persona. L’uomo, 36 anni, come è noto si è tolto la vita all’esito di una trattativa finita male con le forze dell’ordine che erano riuscite a intercettarlo lungo l’autostrada. Adesso non si attende che il dissequestro della salma di Lorena Isceri per poterne celebrare i funerali. Con la speranza, usando le parole del papà della donna, che “sia l’ultima vittima”.