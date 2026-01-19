Roma

Sagra della Bruschetta di Casaprota: due giorni di gusto e tradizione

di Andrea Scarso - 19 Gennaio 2026

La Sagra della Bruschetta di Casaprota torna ad accendere l’inverno della Sabina con uno degli appuntamenti gastronomici più longevi e amati del territorio. Sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 il borgo in provincia di Rieti ospiterà la 63ª edizione della manifestazione dedicata all’olio extravergine d’oliva, affiancata dalla 21ª Mostra Mercato del Prodotto Tipico.

Un evento che, da oltre sessant’anni, racconta l’identità contadina della Sabina attraverso un gesto semplice e simbolico: una fetta di pane caldo, l’olio nuovo appena franto e la condivisione intorno alla tavola.

Protagonista l’olio extravergine della Sabina

Cuore della manifestazione sarà l’olio extravergine d’oliva della Sabina, servito sulle tradizionali bruschette preparate al momento e protagonista di degustazioni guidate pensate per far scoprire al pubblico profumi, qualità e caratteristiche di uno dei prodotti più rappresentativi del territorio.

Accanto alla versione classica, spazio anche alle bruschette senza glutine, per rendere la festa accessibile a tutti.

Il centro storico diventa un grande percorso del gusto

Per due giorni il centro storico di Casaprota si trasformerà in un vero e proprio villaggio enogastronomico: stand, produttori locali, specialità regionali e ospiti da altre parti d’Italia animeranno piazze e vicoli con un viaggio tra sapori che va dalle sagne sabine alle zuppe di farro, dagli arrosticini alla pizzola, fino ai cannoli siciliani e al vin brulé.

Ad accompagnare il pubblico ci saranno musica dal vivo, gruppi folk, street band, spettacoli serali e appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini.

Non solo cibo: cultura, storia e natura

La Sagra della Bruschetta di Casaprota sarà anche un’occasione per scoprire il borgo e il suo patrimonio: in programma mostre tematiche, visite guidate, passeggiate tra gli ulivi secolari e aperture straordinarie di luoghi simbolo come la Torre di Palazzo Filippi e l’antica mola.

Un invito a vivere Casaprota oltre la tavola, tra storia, paesaggio e tradizioni.

Un fuoriporta d’inverno a due passi da Roma

Facilmente raggiungibile dalla Capitale, Casaprota si conferma meta ideale per una gita fuoriporta invernale all’insegna del gusto autentico e dell’ospitalità sabina. Un appuntamento che unisce gastronomia, territorio e comunità, trasformando la bruschetta in un racconto collettivo che profuma di olio nuovo e convivialità.