Politica

Stretta di Meloni sugli stranieri a scuola: cosa ha annunciato

Il divieto di burqa e niqab, il limite nelle classi

di Elizabeth Costello - 21 Settembre 2026

Giorgia Meloni a Fenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia

Pugno duro e stretta di Meloni sugli stranieri a scuola, i dubbi dei presidi. Un intervento a tutto campo che spazia dall’organizzazione delle classi all’identità culturale, fino alla riaffermazione del rigore e del merito.

L’annuncio di Meloni

Dal palco di Fenix, la festa romana dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’imminente approdo in Consiglio dei Ministri di un pacchetto normativo destinato a ridefinire le regole del sistema scolastico nazionale.

Il pacchetto Meloni: cosa prevedono i nuovi provvedimenti

Le misure anticipate dalla premier delineano un cambio di passo strutturale su tre direttrici principali.

Tetto legale agli alunni stranieri per classe

Un provvedimento fisserà per legge un limite massimo di studenti stranieri per ogni aula. L’obiettivo dichiarato è accelerare l’integrazione linguistica ed evitare classi sbilanciate. «Se in una classe c’è un solo bambino che non parla italiano, lo imparerà rapidamente insieme ai compagni; non è ammissibile che in alcune scuole i bambini italiani si sentano in minoranza», ha scandito Meloni.

Divieto di burqa e niqab negli istituti

Stop all’accesso a scuola con il volto coperto per ragioni religiose. Un’iniziativa motivata con la tutela della dignità della donna, dell’uguaglianza di genere e della sicurezza. Previsto anche l’obbligo di apprendimento della lingua italiana per i genitori degli alunni stranieri che presentano gravi difficoltà di inserimento scolastico.

Valutazione, condotta e rigore

Difesa del voto di condotta come criterio determinante per le bocciature e stop alla “politica della sufficienza garantita a tutti”. Per la premier, la scuola non deve cedere al livellamento, ma insegnare il valore del giudizio, della disciplina e del rispetto dell’Istituzione.

Le critiche e i dubbi applicativi: la reazione dei presidi

L’annuncio ha immediatamente innescato un serrato dibattito, incentrato soprattutto sulla fattibilità tecnica e sul rischio di cortocircuiti gestionali:

L’allarme dei dirigenti scolastici

L’Associazione Nazionale Presidi e diversi addetti ai lavori hanno espresso forti perplessità sull’effettiva applicabilità del tetto agli alunni stranieri. Hanno ricordato che una circolare ministeriale prevedeva già un limite teorico (indicativamente fissato al 30%).

Inoltre, hanno evidenziato come nelle periferie e nelle grandi aree metropolitane la composizione demografica renda impossibile distribuire equamente i minori.

Impedire le iscrizioni oltre una certa quota rischia di tradursi nel rifiuto del diritto allo studio o nell’imposizione di complessi spostamenti logistici per le famiglie.

Le polemiche dell’opposizione

Dal centrosinistra giungono accuse di propaganda ideologica. Partito Democratico e Alleanza Verdi-Sinistra sostengono che il provvedimento rischi di creare “classi ghetto” o di scaricare la gestione dell’integrazione sui presidi senza stanziare risorse aggiuntive per la mediazione culturale e i corsi d’italiano L2.

Il tema della cittadinanza

Viene infine sottolineato un paradosso normativo. Gran parte dei minori catalogati come “stranieri” nelle statistiche scolastiche sono in realtà nati in Italia e parlano perfettamente l’italiano, rendendo la distinzione formale basata sulla cittadinanza non sempre aderente alle reali esigenze di supporto linguistico.