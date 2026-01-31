Sanremo 2026, Carlo Conti svela la setlist della serata delle cover
ROMA (ITALPRESS) – Nel corso del Tg1 delle 13.30, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo ha svelato la setlist della serata delle cover. Eccola nel dettaglio.
Arisa con Il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
Ditonellapiaga con Tonypitony – The lady is a tramp
Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
Ermal Meta con Dardust – Golden hour
Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole
J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita
LDA & Aka 7Even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
Levante con Gaia – I maschi
Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore
Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
Raf con The Kolors – The riddle
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
Samurai Jay con Belèn Rodriguez e Roy Paci – Baila morena
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho
Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
