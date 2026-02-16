Italpress Notizie Turismo

Santanchè “Italia sempre più una terra ricca di opportunità, la crescita del volume di investimenti alberghieri lo ribadisce”

di Italpress - 16 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è una terra sempre più ricca di opportunità, e l’accelerazione del volume complessivo di investimenti alberghieri lo ribadisce con forza. Il Governo Meloni ha saputo garantire solidità, sicurezza e stabilità, permettendo alla nostra Nazione di tornare a occupare un posto di assoluto rilievo sul palcoscenico internazionale. In particolare, grazie a un piano industriale ben strutturato e le misure mirate, sostenute anche dalle risorse PNRR, attuate dal Ministero del Turismo, stiamo investendo in questo settore come mai prima d’ora, offrendo prospettive nuove e concrete. L’ultimo Global Summit del WTTC, primo nella storia a svolgersi in Italia, ha attratto 8 miliardi di euro di investimenti e lanciato un ulteriore segnale di interesse crescente verso il Bel Paese. È essenziale continuare su questa strada, rafforzando la centralità del turismo nel nostro sistema economico, e alimentare questo slancio, amplificandolo per garantire che il settore diventi generatore strutturale di ricchezza per il futuro della nostra Nazione”. Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè nel commentare l’”EY Italy Hotel investment report 2025″.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).