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Sassuolo decimato dalla pertosse prima della Juve

Il bollettino medico: un caso conclamato e cinque sospetti, scatta la profilassi

di Pietro Pertosa - 20 Marzo 2026

Un focolaio di pertosse decima il Sassuolo in vista della gara di domani contro la Juventus. Uno solo è il caso acclarato, ma sarebbero almeno altri cinque i calciatori con problemi e sintomi riferibili alla malattia. Per il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso un vero e proprio rebus sarà compilare la formazione e la lista dei convocabili. Ma, di sicuro, la gara non è a rischio rinvio.

Sassuolo alle prese con la pertosse

L’allenatore Grosso ha commentato la situazione senza entrare più di tanto nel merito del caso pertosse nello spogliatoio del Sassuolo: “È già una partita difficile per noi, ora si è aggiunta qualche altra complicazione. Settimana particolare, perché giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare”. E quindi: “Ci prepariamo a questa gara con i ragazzi a disposizione, ma abbiamo dei giocatori in grado di poter fare partita, sappiamo che sarà difficile ma abbiamo voglia di cogliere questa opportunità, cercando di fare gara piena”.

Il bollettino medico

La società, in un bollettino medico, ha fatto il punto della situazione. E la conta degli indisponibili. A fronte di un caso conclamato e cinque sospetti, sono state adottate “tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff”. A cominciare dall’isolamento, a cui sono stati sottoposti i calciatori interessati da tre giorni sotto costante controllo medico. Il Sassuolo ha già comunicato alla Lega i casi e i problemi derivante dal presunto focolaio di pertosse.