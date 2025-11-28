Attualità

Scandalo laurea in Romania, si dimette ministro alla Difesa

Non aveva mai conseguito il titolo citato nel curriculum. E' il secondo ministro che salta in Europa in poche settimane

di Cristiana Flaminio - 28 Novembre 2025

Non aveva mai conseguito la laurea, in Romania si è dimesso il ministro della Difesa a causa delle bugie pubblicate sul suo curriculum. Ionut Moșteanu ha deciso di rimettere il suo mandato dopo le furibonde polemiche esplose in patria a causa del titolo di studio che non aveva mai conseguito. Il ministro aveva affermato di essersi laureato presso l’università Ateneum di Bucarest ma dai controlli sarebbe emerso che lui, quell’ateneo, non l’ha frequentato.

La laurea che non c’è fa saltare il ministro

“Prendo questa decisione con tutta la coscienza di un uomo che ama il Paese che serve”, ha affermato Mosteanu rassegnando le sue dimissioni. Una bella gatta da pelare. E non tanto per la questione politica in sé. Quanto per il fatto che quello di Bucarest è il governo a cui, se non altro per ragioni di contiguità territoriale, le vicende della guerra in Ucraina toccano più da vicino. E difatti sta scattando il conto alla rovescia per l’adesione della Romania al programma Safe da cui potrebbe ottenere fino a 16,6 miliardi di euro.

“Mi sono laureato per hobby”

Al posto di Mosteanu, è stato già nominato (ad interim) Radu Miruta. Già ministro dell’Economia, sarà lui a gestire in questa fase il dicastero alla Difesa e lo farà dall’alto della sua laurea. Anzi delle sue lauree. Tra cui quella conseguita nel 2008 in giurisprudenza. Ottenuta, come ha scritto sul suo curriculum, “per hobby”. Considerazione, questa, che come riporta Adevarul ha innescato un’altra bagarre politica. Con quello rumeno, salgono a due i ministri della Difesa saltati nel giro di una settimana sul fianco orientale dell’Europa. Prima era toccato al lituano Dovilė Šakalienė rassegnare le proprie dimissioni. A causa di scontri interni sul budget da dedicare alla Difesa.