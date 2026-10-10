Cronaca

Allude a stragi e violenze a scuola, denunciato 14enne a Catania

Tra svastiche e pistole, l'indagine della Polizia su segnalazione della Postale. Cosa hanno scoperto gli agenti

di Paolo Diacono - 10 Ottobre 2026

Uno studente 14enne finisce nei guai a Catania: avrebbe fatto allusioni a stragi e atti di violenza a scuola. E riteneva di non poter essere “scoperto” perché scriveva utilizzando l’alfabeto cirillico. L’inchiesta è partita a seguito della segnalazione del Servizio Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica di Roma. Accolta la “comunicazione” dei colleghi, si son poi mossi gli agenti della Digos in servizio presso la Questura di Catania e dal Centro operativo di sicurezza cibernetica. I controlli hanno portato all’identificazione del titolare dell’account. E al suo deferimento alla Procura della Repubblica per i minorenni.

Allusioni a violenze a scuola, 14enne denunciato a Catania

È scattata la perquisizione e i poliziotti hanno scoperto che il 14enne di Catania aveva in casa sua abiti e vestiti non proprio alla moda. Erano, infatti, maglie e altri capi d’abbigliamento che riportavano svastiche e frasi ritenute discriminatorie. Poi c’erano degli appunti, messi per iscritto a pena. Infine la scoperta più inquietante ancora: un giubbotto antiproiettile rudimentale. Ma gli agenti, naturalmente, hanno messo anche le mani sullo smartphone. E hanno appurato che quell’account “segnalato” in rete era proprio il suo.

Denunce e sequestri

Non è praticamente rimasto nulla a casa del 14enne di Catania: tutto è finito sotto sequestro da parte dei poliziotti. Intanto, gli accertamenti tecnici sul materiale digitale rinvenuto nello smartphone, avrebbero rivelato ulteriori elementi ritenuti di interesse investigativo. In pratica, l’inchiesta non finisce qui. E potrebbe pure allargarsi. Tra i siti compulsati dal ragazzino c’erano diverse ricerche su internet inerenti le armi. E, in particolare, l’uso e il funzionamento delle pistole.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA