Meteo

Nubifragio a Lipari, gravi danni a Reggio Calabria

Forti disagi pure nel Messinese e in provincia di Reggio Calabria: il bilancio del maltempo

di Pietro Pertosa - 10 Ottobre 2026

Nubifragio si abbatte su Lipari: allagamenti in decine di abitazioni. Un muro d’acqua s’è abbattuto sulla più grande delle isole Eolie. Il temporale ha causato, tra le altre cose, l’esondazione dei torrenti Ponte e Valle. Che hanno abbandonato il loro letto riversandosi fuori dagli argini. Trasformando così le strade dell’isola in veri e propri fiumi. Che hanno invaso negozi e abitazioni, bloccando decine e decine di automobilisti. Nottata (e mattinata) di superlavoro per i vigili del fuoco. Non solo sull’isola ma pure in altre zone del Messinese.

Nubifragio su Lipari, frane nel Messinese

Non solo i disagi e i (numerosi) allagamenti a Lipari. Si sarebbero registrate diverse frane in altre zone della provincia di Messina. Per fortuna, al momento, non si segnalano né dispersi né tantomeno feriti. Ma la Protezione civile ha già diramato l’allerta meteo di livello arancione. Problemi seri, purtroppo, si sono registrati pure a Reggio Calabria. E, in particolare nell’area del Comune di Melito Porto Salvo. La furia delle piogge e del vento ha letteralmente trascinato alcune auto sugli scogli. Inoltre s’è registrato, insieme all’allagamento di diverse vie, pure il crollo di un muro.

Non sono solo bombe d’acqua

Il maltempo è tornato. Dal Nord è sceso, lentamente, verso il Sud. E dovunque ha seminato disagi, disastri e problemi. Dalla Toscana fino a Lipari. Il tema resta quello del clima che cambia a cui s’affianca, sempre di più, la questione centrale della difesa del territorio e quella, che rimane sullo sfondo, della tenuta idrogeologica dei territori.

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