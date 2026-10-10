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Cultura & Spettacolo

Bowie in bicicletta, a giorni in Italia un libro molto curioso

Dopo la pubblicazione nel 2025 nel Regno Unito e negli Stati Uniti, arriva nelle librerie italiane il prossimo venerdì 23 ottobre, per l'editore Ediciclo, il volume Bowie in bicicletta.

di Daniel Walker -

Da Ibiza ai Norfolk Broads alla ricerca della vita su Marte. Il libro, scritto dal giornalista inglese James Briggs, ripercorre l’origine e lo svolgimento di un viaggio, un’avventura dell’autore lungo le tappe della vita di David Bowie.

La vicenda ha inizio quando Briggs, a trentasei anni, un mese dopo la scomparsa del musicista, decide di interrompere la routine di un lavoro usurante e di una relazione in crisi.

Prendendo alla lettera un verso del brano Life on Mars?, il giornalista parte per un percorso di cinquemila chilometri in Europa a bordo di una bicicletta chiamata Iggy.

Per orientarsi tra i luoghi legati alla carriera artistica di Bowie, lo aiuta una mappa geografica e culturale basata sulla discografia e sulla biografia del cantante.

Il percorso

Nel tragitto, tappe significative tra cui la Russia sovietica. Qui la musica di Bowie era stata messa al bando. O Berlino, sede dei suoi anni di rinnovamento creativo.

Durante l’itinerario, difficoltà fisiche e errori di percorso, gestendo la scarsa preparazione atletica con ironia e autoironia.

Un itinerario tematico nato per una passione musicale. Ma che si trasforma progressivamente in un’occasione di riflessione personale sulle proprie scelte di vita.

Nel libro, molti aneddoti sulla cultura pop miscelati a ricostruzioni storiche e a resoconti degli incontri avvenuti lungo le strade europee.

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