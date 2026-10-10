Bowie in bicicletta, a giorni in Italia un libro molto curioso
Dopo la pubblicazione nel 2025 nel Regno Unito e negli Stati Uniti, arriva nelle librerie italiane il prossimo venerdì 23 ottobre, per l'editore Ediciclo, il volume Bowie in bicicletta.
Da Ibiza ai Norfolk Broads alla ricerca della vita su Marte. Il libro, scritto dal giornalista inglese James Briggs, ripercorre l’origine e lo svolgimento di un viaggio, un’avventura dell’autore lungo le tappe della vita di David Bowie.
La vicenda ha inizio quando Briggs, a trentasei anni, un mese dopo la scomparsa del musicista, decide di interrompere la routine di un lavoro usurante e di una relazione in crisi.
Prendendo alla lettera un verso del brano Life on Mars?, il giornalista parte per un percorso di cinquemila chilometri in Europa a bordo di una bicicletta chiamata Iggy.
Per orientarsi tra i luoghi legati alla carriera artistica di Bowie, lo aiuta una mappa geografica e culturale basata sulla discografia e sulla biografia del cantante.
Il percorso
Nel tragitto, tappe significative tra cui la Russia sovietica. Qui la musica di Bowie era stata messa al bando. O Berlino, sede dei suoi anni di rinnovamento creativo.
Durante l’itinerario, difficoltà fisiche e errori di percorso, gestendo la scarsa preparazione atletica con ironia e autoironia.
Un itinerario tematico nato per una passione musicale. Ma che si trasforma progressivamente in un’occasione di riflessione personale sulle proprie scelte di vita.
Nel libro, molti aneddoti sulla cultura pop miscelati a ricostruzioni storiche e a resoconti degli incontri avvenuti lungo le strade europee.
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