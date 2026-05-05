Sciopero: 7 maggio porti fermi
Previsto un presidio chiave a Roma davanti al ministero del Lavoro
Porti italiani in sciopero il 7 maggio per rivendicare il riconoscimento del lavoro usurante e contestare la destinazione dei fondi pubblici verso le spese militari. Previsto un presidio chiave a Roma davanti al ministero del Lavoro.
Sciopero 7 maggio
Il prossimo 7 maggio i principali scali portuali italiani saranno interessati da uno sciopero nazionale che promette di bloccare le attività di banchina e piazzale. La mobilitazione, annunciata dalle rappresentanze sindacali di base, punta a riportare al centro del dibattito politico la condizione dei lavoratori portuali, chiedendo il riconoscimento formale della categoria tra le attività usuranti ai fini pensionistici.
Le ragioni della protesta nei porti: pensioni e sicurezza
La richiesta principale dei lavoratori è la possibilità di accedere al trattamento pensionistico con un anticipo di cinque anni rispetto alle normative vigenti. Secondo i promotori dello sciopero, la natura gravosa delle mansioni svolte nei porti giustifica ampiamente una revisione dei requisiti anagrafici, una battaglia che vede i portuali schierati al fianco di altre categorie analoghe, come i ferrovieri.
Al centro della contestazione non solo la previdenza ma la gestione complessiva delle risorse pubbliche. I sindacati denunciano come la presunta mancanza di fondi per il welfare sia in realtà una scelta politica:
Investimenti militari. Le risorse necessarie ai servizi pubblici e alle pensioni verrebbero dirottate verso piani di riarmo e acquisto di armamenti per miliardi di euro.
Militarizzazione. Contestata la crescente militarizzazione delle infrastrutture strategiche, inclusi porti e ferrovie, considerata funzionale a una logica di “economia di guerra”.
Inflazione e salari. La speculazione finanziaria legata ai conflitti globali viene indicata come la causa principale della perdita del potere d’acquisto dei lavoratori.
Il presidio a Roma e la mobilitazione di maggio
La giornata di sciopero del 7 maggio vedrà il suo momento apicale in un presidio a Roma, fissato per le ore 11:00 in via Flavia, davanti alla sede del ministero del Lavoro. Delegazioni provenienti dai maggiori porti della penisola manifesteranno per ottenere risposte dirette dal governo sulla questione dell’usura professionale.
Questa mobilitazione funge da tappa di avvicinamento verso la manifestazione nazionale operaia del 23 maggio, segnando un inasprimento del conflitto sociale che lega i diritti dei lavoratori all’opposizione alle politiche di spesa dell’Unione Europea in ambito militare.
La battaglia per il salario e la sicurezza nei luoghi di lavoro viene così presentata come un tassello fondamentale di una più ampia opposizione allo scenario bellico internazionale.
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