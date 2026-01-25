Torino

“Seeing Auschwitz”, la mostra in piazzetta Mollino

di Redazione - 25 Gennaio 2026

È stata inaugurata giovedì 22 gennaio scorso la mostra dal titolo “Seeing Auschwitz” all’Archivio di Stato di piazzetta Mollino, dove rimarrà visibile gratuitamente fino al 31 marzo prossimo.

La mostra presenta un centinaio di scatti mai esposti prima in Italia e realizzati tra il 1941 e il 1944 all’interno del campo di sterminio nazista. Le immagini compongono un reportage di straordinaria forza documentaria sulla vita e la morte di oltre un milione di prigionieri, offrendo un triplice sguardo sul più grande centro di sterminio della storia.

Da un lato vi sono le fotografie scattate in gran parte dai carnefici nazisti che documentano le diverse fasi del processo di eliminazione dei deportati, dall’arrivo nel campo fino alle camere a gas. A queste si affiancano alcuni rari scatti realizzati clandestinamente dai prigionieri, che restituiscono il punto di vista delle vittime. Completa poi il percorso lo sguardo degli Alleati che, sorvolando l’area, riprendono dall’alto ciò che accade.

Fa così tappa a Torino la mostra commissionata da ONU e Unesco e realizzata dall’ente culturale spagnolo Musealia in collaborazione con il Museo Statale di Auschwitz Birkenau. L’esposizione è già stata ospitata in importanti sedi internazionali tra cui Madrid, Londra, Parigi e diverse città degli Stati Uniti. Il suo arrivo a Torino è stato reso possibile grazie alla Comunità Ebraica di Torino, alla Fondazione di Studi Gaetano Salvemini e all’Ambasciata di Polonia in Italia e all’ospitalità dell’Archivio di Stato.

La mostra si articola in nove aree tematiche distribuite in quattro spazi. “Le straordinarie immagini dell’orrore di Auschwitz” , come sono state definite da Dario Disegni , presidente della Comunità Ebraica di Torino,, sono comunque concepite come una mostra divulgativa pensata per essere proposta anche alle scuole.

Mara Martellotta ilTorinese.it