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Serena Brancale svela la tracklist e i featuring del suo nuovo album “Sacro”

di Italpress - 8 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – A quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltre confine e aver riscritto il proprio percorso passo dopo passo, Serena Brancale svela la tracklist e i featuring del suo attesissimo nuovo album: “Sacro” Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy) fuori ovunque da venerdì 10 aprile.

La storia di Serena Brancale prende forma ed evolve costantemente per dare spazio a tutte le sue anime. Studio, ricerca e sperimentazione si riflettono così negli ospiti all’interno di “Sacro”. Conosciamo già la festa di “Serenata” (platino) insieme ad Alessandra Amoroso, diventata colonna sonora dell’estate.

Ma il valore di Serena supera anche i confini nazionali e ci regala perle con vere e proprie icone della musica mondiale. Sarà accompagnata dall’acclamato cantautore jazz/soul americano Gregory Porter (vincitore di due Grammy), sia nel classico “Bésame Mucho” di Consuelo Velázquez (già reinterpretato all’Ariston con Delia), ma anche nell’inedito “Solo un’ora” insieme alla rivelazione Sayf.

Presente anche un meraviglioso incontro con Omara Portuondo, leggendaria voce cubana, in “Aquello”, impreziosito dall’unione con Pamela. Ospite di Serena anche Richard Bona, virtuoso cantante e polistrumentista camerunese vincitore di un Grammy, in “Gitana”. Non mancano poi i dialoghi tra nu-soul, jazz, R&B e world music insieme a Alborosie.

All’interno del disco, anche “Al mio paese”, il nuovo singolo che vede la partecipazione oltre che di Delia, anche di Levante, pubblicato lo scorso venerdì 3 aprile e attualmente alla prima posizione su Youtube con il videoclip.

Un brano che suona come un ritorno a casa e al tempo stesso come una festa senza fine. Sa di Sud, di libertà, di estate, di casa, ma anche di strade da vivere fino a tardi, di notti che non finiscono mai quando l’energia della musica prende il sopravvento.

-Foto ufficio stampa Help-

(ITALPRESS).