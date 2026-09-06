Attualità

Minori e psicofarmaci: cure mancate, sballo facile

di Angelo Vitale - 6 Settembre 2026

Un Paese invisibile dove l’ansia si cura di nascosto e le malattie psichiatriche dei minori restano senza cure.

Minori e psicofarmaci

L’ultimo Rapporto OsMed dell’Aifa fotografa una realtà schizofrenica: tra i minori sotto i 17 anni, l’uso prescritto di psicofarmaci è raddoppiato, passando dallo 0,26% del 2020 allo 0,57% del 2024.

Un aumento che ciclicamente scatena facili allarmismi mediatici. Eppure, la comunità scientifica lancia un grido opposto.

Esperti come Stefano Vicari, direttore della Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesù, ricordano che in Italia solo un ragazzo su 15-20 tra chi ne avrebbe bisogno riceve una terapia medica. Siamo il fanalino di coda d’Europa, con tassi inferiori a Francia e Spagna.

Domina il “sottotrattamento”

E’ alimentato da barriere culturali, mentre associazioni come “Giù le mani dai bambini” paventano il rischio di una precoce medicalizzazione. Il paradosso è che il farmaco, se controllato, è spesso un salvavita essenziale per stabilizzare sofferenze gravi.

Ma mentre la clinica arranca nel tabù, la strada corre veloce. L’indagine ESPADItalia del Cnr svela infatti il vero binario dell’emergenza: il 12% degli studenti delle superiori ha assunto psicofarmaci senza ricetta nell’ultimo anno, un picco che sale al 16% tra le ragazze. Non è ribellione o sballo fine a se stesso.

E’ “automedicazione”

I ragazzi soffocano stress e ansia sociale saccheggiando l’armadietto dei medicinali di casa (42%) per trovare sedativi e sonniferi. A questo si aggiunge l’abuso ricreativo.

Tra i 14 e i 16 anni si diffonde lo “sballo viola” o “Purple Drank”, mix tossico di sciroppo alla codeina e gazzosa, spinto dalla cultura trap. Come spiega lo psichiatra Federico Tonioni, i giovani non cercano più il piacere della trasgressione, ma una “regia attiva” per manipolare emozioni che non riescono a controllare.

Un’illusione chimica che rischia di spegnersi nel silenzio di un’overdose. Chi soffre davvero non viene curato, chi ha paura si cura da solo.