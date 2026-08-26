Attualità

Sesso e coca in pieno centro a Cagliari: arrestati

Dopo il parapiglia, una notte in cella per la coppia

di Dave Hill Cirio - 26 Agosto 2026

Fuori orario e “fuori misura”: notte movimentata con sesso e coca in Piazza Yenne a Cagliari.

Sesso e coca per strada nella zona della movida

Notte da dimenticare nel cuore della movida cagliaritana. Una coppia di ventenni è finita nei guai — e poi dritta nelle camere di sicurezza dell’Arma — dopo essere stata sorpresa in atteggiamenti decisamente troppo intimi in pieno centro.

Un siparietto culminato con l’arrivo della gazzella dei carabinieri. La reazione dei due giovani e le manette per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre a una denuncia per atti osceni aggravati.

La piazza nel cuore pulsante di Cagliari

Piazza Yenne non è una piazza qualunque: è il vero e proprio “chilometro zero” del tempo libero cittadino.

Ai piedi dello storico quartiere di Stampace e all’imbocco di via Manno e del largo Carlo Felice, è il punto d’incontro per eccellenza di Cagliari. Tra tavolini all’aperto, bar, pub, locali storici e ristoranti, una piazza costantemente presidiata da centinaia di persone fino alle prime luci dell’alba.

Soprattutto nei weekend quando è regolarmente attraversata dai pattugliamenti delle forze dell’ordine a causa del forte afflusso di giovani.

La vicenda: dall’auto in divieto d’sosta al parapiglia

Il movimentato fuoriprogramma è scattato attorno alle ore piccole, proprio quando i carabinieri del Radiomobile stavano effettuando il consueto giro di controllo tra i vicoli del centro.

Il dettaglio dell’auto e il “fuori programma”

Ad attirare l’attenzione dei militari, una macchina lasciata in evidente divieto d’sosta o parcheggiata in modo decisamente stravagante a due passi dalla piazza.

Avvicinandosi per le verifiche, la pattuglia si è trovata di fronte a una scena decisamente inequivocabile. I due ventenni erano impegnati in effusioni decisamente troppo spinte per essere consumate alla luce dei lampioni e sotto gli occhi di eventuali passanti.

La reazione e l’aggressione

All’invito dei carabinieri di ricomporsi e mostrare i documenti per l’identificazione, la situazione è rapidamente degenerata. Anziché aderire all’invito, i due ragazzi hanno perso la testa, passando dagli insulti verbali alle spintoni e alla resistenza fisica nel tentativo di sottrarsi al controllo.

La perquisizione e la cocaina

Riportata la calma e immobilizzata la coppia, i militari hanno perquisito i due giovani, trovandoli in possesso di alcuni grammi di cocaina. Un dettaglio che è valso loro anche la segnalazione alla Prefettura come assuntori.

Per la coppia la serata si è conclusa in caserma. Dopo aver trascorso la notte in stato di fermo, sono stati condotti al Tribunale di Cagliari per essere processati con rito direttissimo.