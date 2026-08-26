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«Roma è caduta perché ha smesso di fare romani». La frase di Musk che riapre il caso natalità

Il tweet di Elon Musk e la domanda sul futuro delle civiltà «The reason Rome fell was because they stopped making Romans»

di Gianluca Pascutti - 26 Agosto 2026

«La ragione per cui Roma cadde è che smisero di fare romani». Con questa frase su X, Elon Musk ha rilanciato un tema antico e attualissimo, la natalità come fattore decisivo per la sopravvivenza di una civiltà. Il riferimento non è casuale. Nasce da una riflessione di James Lucas, autore e divulgatore che analizza storia, arte e società, “pensiamo che il crollo della natalità sia un problema moderno, ma non lo è”. Secondo questa lettura, le società molto ricche e stabili tendono a ridurre le nascite. E nessuna legge, per quanto severa, riesce davvero a invertire la rotta.

Roma, Augusto e la battaglia contro la denatalità

Il caso di Roma antica è uno dei più citati quando si parla di denatalità. All’epoca di Augusto, l’Impero Romano era potente e ricco. Le classi alte però facevano pochi figli, sottovalutando che senza nuovi cittadini la struttura sociale si indebolisce. Per reagire, Augusto varò un pacchetto di norme molto invasive. L’obiettivo era spingere i romani a sposarsi e a fare figli. Il celibato veniva scoraggiato. Le coppie con prole ricevevano vantaggi concreti. In alcuni casi, le donne con più figli ottenevano una posizione giuridica speciale. Era una vera politica di ingegneria demografica. Eppure, i risultati furono limitati. Le abitudini delle élite cambiarono poco. La denatalità rimase un problema strutturale.

Perché la natalità è al centro del dibattito di oggi

Quando Elon Musk cita Roma, non fa solo un esercizio di stile. Usa la storia per lanciare un messaggio sul presente. Il ragionamento è semplice. Una civiltà che smette di fare figli smette di produrre nuovi cittadini. Senza ricambio generazionale, ogni sistema politico ed economico diventa fragile. La frase «smisero di fare romani» è una sintesi provocatoria. Non è una formula tecnica. È un modo diretto per dire che la natalità conta quanto la tecnologia, la ricchezza e la sicurezza.

Cosa sappiamo davvero

La storia di Roma mostra che il problema della denatalità non nasce oggi. Esiste da secoli. Colpisce soprattutto le società avanzate. E resiste anche a politiche aggressive. Il dibattito rilanciato da Musk parte da qui. Non è solo una polemica sui social. È un invito a guardare alla natalità come elemento centrale del futuro delle civiltà. In altre parole, la domanda che si pone è quante possibilità ha un Paese, di durare se smette di fare figli.

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