Sgomberata l’area dell’ex piscina Sempione a Barriera di Milano

di Redazione - 22 Gennaio 2026

Questa mattina si è svolta un’operazione di messa in sicurezza e sgombero dell’area dell’ex piscina Sempione, in via Gottardo, nel quartiere Barriera di Milano. L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale proprietaria dell’area, ha l’obiettivo di liberare lo spazio e renderlo inaccessibile in vista dell’avvio del percorso di riqualificazione.

Sul posto operano i tecnici della Città insieme al personale dei servizi sociali e della Polizia Locale, con il supporto delle forze dell’ordine – Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza – oltre ad Amiat e Asl. All’inizio delle operazioni era presente l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, che ha spiegato come le persone trovate all’interno della struttura vengano accompagnate all’esterno, censite e identificate, e a ciascuna venga proposto un piano di assistenza che prevede, su base volontaria, una sistemazione abitativa o un percorso di cura.

Contestualmente sono in corso la demolizione di due prefabbricati, la chiusura di una struttura in muratura nell’area esterna e la sigillatura degli accessi alla piscina coperta con lastre di acciaio rinforzate. È previsto inoltre il rafforzamento delle recinzioni interne, mentre gli operatori di Amiat stanno procedendo alla pulizia completa dell’area e alla rimozione dei rifiuti.

“Si tratta di un passaggio necessario per restituire sicurezza, dignità e legalità a un luogo che per generazioni è stato uno spazio di sport e socialità e che da troppo tempo rappresenta un simbolo di degrado e spaccio per il quartiere”, ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo. “L’amministrazione continua a lavorare sul futuro dell’area: il 19 gennaio si è chiusa la prima fase della manifestazione di interesse per la concessione e gli uffici comunali stanno valutando la proposta per la realizzazione di un nuovo centro sportivo polifunzionale. Nelle prossime settimane verrà predisposto il bando, con l’obiettivo di arrivare all’affidamento entro l’estate”.

