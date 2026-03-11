Italpress Notizie Motori

Si allarga il “Bosco diffuso Suzuki”, 29 nuovi aceri donati alla città di Torino

di Italpress - 11 Marzo 2026

TORINO (ITALPRESS) – Il “Bosco diffuso Suzuki” continua ad allargarsi e questo pomeriggio si è arricchito di 29 nuovi esemplari autoctoni messi a dimora nel parco di piazza d’Armi a Torino, a ridosso dello stadio dove gioca le sue partite il club granata di Urbano Cairo. Un’iniziativa fortemente voluta da Suzuki, in sinergia con il Torino Fc e il Comune, facendo un ulteriore passo in avanti verso un futuro a emissioni zero. Alla cerimonia di piantumazione era presente Paolo Ilariuzzi, direttore della Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, che spiega: “Siamo qui oggi in piazza d’Armi, che è un bellissimo parco nel cuore della città, per concludere un’attività che assieme al Torino stiamo facendo, vale a dire la piantumazione quest’anno di 29 alberi, la maggior parte aceri giapponesi, che servono a restituire l’impegno e la gratitudine che Suzuki vuole riconoscere ai propri clienti e il Torino ai propri tifosi, per arricchire il verde urbano e migliorare la qualità dell’aria – dice – E’ un progetto che facciamo assieme al nostro partner storico, con cui collaboriamo da più di dodici anni, per fare del bene alla comunità”. A rappresentare il club granata c’erano due testimonial d’eccezione, vale a dire i calciatori Giovanni Simeone e Matteo Prati, assieme al direttore operativo Alberto Barile. Durante il Suzuki Green Friday del 28 novembre scorso, grazie alla raccolta dello 0,5% del fatturato generale dalle vendite prodotte dalle tre divisioni Suzuki (Auto, Moto e Marine, inclusi ricambi e accessori), sono stati raccolti 14.504,89 euro, destinati ad aumentare il verde cittadino attraverso la piantumazione di nuovi alberi.

L’iniziativa di oggi è un ulteriore tassello di un percorso condiviso che, begli anni, ha portato alla messa a dimora di centinaia di alberi e alla creazione del “Bosco del Toro”, progetto simbolo della collaborazione fra Suzuki e Torino Fc. In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi 2025, l’impegno della rete Suzuki si è tradotto nella messa a dimora di 229 nuovi alberi: ogni concessionario ha piantato almeno un albero nella propria area. Con questa attività, il “Bosco diffuso Suzuki” raggiunge i 1445 alberi, contribuendo alla riduzione complessiva di 35.325 kg di CO2 l’anno. “L’impegno di Suzuki verso la sostenibilità ambientale parte da lontano, addirittura dalla casa madre, perchè ormai da diversi anni sono in atto campagne mondiali di salvaguardia e pulizia dell’ambiente attraverso le filiali in tutto il mondo, l’impegno coinvolge anche i nostri concessionari e clienti a ripulire delle aree lasciate un pò all’abbandono e coperte di rifiuti – aggiunge Ilariuzzi – Non solo, perchè l’impegno parte anche dalla produzione: da tanti anni è stata eliminata quasi totalmente la plastica nella protezione del prodotto, ad esempio dei sedili e dei motori marini. Tutto quello che è in plastica viene il più possibile eliminato e sostituito con materiale biodegradabile, questo negli anni ha fatto risparmiare oltre 100 tonnellate di plastica immesse nell’ambiente. E’ un movimento consolidato che parte addirittura dal Sol Levante e che siamo orgogliosi di poter interpretare in Italia”.

foto: xn3/Italpress

(ITALPRESS).