Sicurezza, Vannacci a gamba tesa: “Tolleranza zero”

Slogan duri nell'annuncio di un "pacchetto" di norme da proporre al Parlamento

di Angelo Vitale - 5 Marzo 2026

Arriva Vannacci a gamba tesa sul tema “sicurezza”, da anni centrale nel dibattito politico italiano e nell’opinione pubblica, ogni volta pressato o inseguito dalle cronache.

Un tema del quale il governo guidato da Giorgia Meloni ha fatto uno dei perni della propria agenda, ogni volta e finora traducendolo in provvedimenti legislativi che hanno attraversato mesi di confronti con il Quirinale. In ogni iter normativo, il Colle ha esercitato il proprio ruolo di garanzia costituzionale chiedendo limature, modifiche e precisazioni, talvolta sollevando questioni relative al rispetto della Carta e alla proporzionalità delle misure.

Ne potrebbe raccontare infiniti dettagli quel sottosegretario Alfredo Mantovano spesso “staffetta” tra Palazzo Chigi e il Colle. La sicurezza, dunque, finora gestita con attenzione agli equilibri istituzionali e al principio di legittimità, privilegiando approcci ponderati e graduali.

“Grazie a tutti i futuristi”

In questo scenario, a gamba tesa, l’entrata in campo di Roberto Vannacci, leader del neonato partito Futuro Nazionale. Una conferenza stampa a Roma con parole nette e slogan immediati: “Grazie a tutti i futuristi, questa è l’unica novità nella politica italiana da dieci anni, in tantissimi stanno aderendo”. Un messaggio chiaro, senza filtri, la rottura con la tradizionale prudenza istituzionale. Alle sue spalle, lo slogan “Tolleranza zero”, una dichiarazione visiva e simbolica.

Vannacci ha presentato quello che ha definito il “primo pacchetto normativo” del partito per il nostro Paese. Un’Italia “sicura, bella, dove si vive bene”, le norme proposte progettate per un’applicazione pratica e immediata, senza i tempi dilatati dei compromessi istituzionali. Non una coincidenza che, nelle ore precedenti la conferenza, Vannacci avesse già anticipato su Instagram, in un breve reel, il tono dei suoi interventi: “Non sarà un pacchetto slavato”. Come per dire che lo sia invece tutto quanto fatto finora.

La legittima difesa

Le proposte più discusse, sulle forze dell’ordine e la legittima difesa. Vannacci ha illustrato l’intenzione di consentire un uso più ampio delle armi da parte della polizia, senza vincoli di proporzionalità rispetto alla legittima difesa. E di garantire la copertura delle spese legali agli agenti che svolgono il loro dovere senza commettere errori manifesti.

Allo stesso tempo, un principio esteso anche ai cittadini: chi si difende, secondo il leader del neonato partito, ha sempre ragione, valutando la proporzione dell’azione in base al turbamento e alla percezione del pericolo.

Vannacci parla alla “pancia” degli elettori

Messaggi che arrivano in un contesto politico già caratterizzato da tensioni sul tema sicurezza in collegamento con i temi della campagna referendaria sulla separazione delle carriere. Vannacci propone un approccio diretto, immediato, che punta a parlare alla percezione e alle emozioni degli italiani, senza mediazioni. Un messaggio pensato per la “pancia” dell’opinione pubblica, come evidenziato anche dall’uso dei social network per lanciare il discorso prima ancora che venga formalizzato in Parlamento.

Interlocutore divisivo del (e nel) centrodestra

Il partito, nato da un mese, non utilizzerà ancora il proprio simbolo alle elezioni amministrative del 2026. La strategia prevede un inserimento dei sostenitori nelle liste civiche locali, con un eventuale debutto del simbolo alle elezioni del 2027. Vannacci continua a porsi come interlocutore del (e nel) centrodestra, ma rimanda le decisioni definitive sulle alleanze a ridosso del voto, mantenendo un profilo politico flessibile pur con un messaggio pubblico estremamente netto.

Un elemento di novità nel panorama politico italiano, caratterizzato finora da manovre istituzionali ponderate e da provvedimenti sulla sicurezza spesso mediati dal confronto con il Colle. Il linguaggio diretto, lo slogan chiaro, la comunicazione via social appaiono pensati per catturare l’attenzione dei cittadini, rivolgendosi a un consenso emotivo piuttosto che alla complessità istituzionale. In un dibattito che negli ultimi anni ha visto prevalere necessari compromessi e indispensabili adeguamenti, un approccio potenzialmente (e ulteriormente) divisivo.