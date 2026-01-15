Esteri

Soldati francesi in Groenlandia, furia Russia

Parigi annuncia Endurance Arctique, già 15 militari sull'isola. Le accuse di Mosca

di Maria Graziosi - 15 Gennaio 2026

Arrivati i primi soldati francesi in Groenlandia e la Russia non rimane a guardare. Dal Cremlino arrivano critiche furibonde alla Nato mentre a Parigi il presidente Emmanuel Macron ha convocato una riunione del consiglio di sicurezza nazionale. Formalmente si dovrà discutere di quanto sta avvenendo in Iran, ma giocoforza si parlerà (soprattutto) dell’arrivo dei primi quindici soldati transalpini nell’isola divenuta in poche settimane il (nuovo) centro del ring globale.

Soldati francesi in Groenlandia, cosa succede

Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato la mobilitazione delle truppe con un post su X. “Dietro richiesta della Danimarca, ho deciso che la Francia parteciperà alle esercitazioni congiunte organizzate dalla Danimarca in Groenlandia, l’operazione ’Endurance Arctique”. E quindi, nella notte, ha aggiunto: “Dei primi militari francesi sono già in viaggio. Altri seguiranno”. Al momento, ce ne sono quindici chissà se il contingente sarà ulteriormente rimpinguato. Ma, è evidente, una decisione del genere non poteva non causare l’ennesimo scossone a livello internazionale.

La furia della Russia

A Mosca non l’hanno presa per niente bene. E il Cremlino ha dato mandato all’ambasciata russa a Bruxelles di consegnare una nota a commento dell’arrivo dei soldati francesi in Groenlandia. In cui la Russia esprime seria preoccupazione “per l’invio di altre truppe Nato” sull’isola. “Invece di portare avanti un lavoro costruttivo nell’ambito delle istituzioni esistenti, in particolare il Consiglio dell’Artico, la Nato ha deciso la strada di una militarizzazione accelerata del Nord e il rinforzo della sua presenza militare con il pretesto immaginario di una minaccia crescente da parte di Mosca e Pechino”, si legge nella nota.