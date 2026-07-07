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Spagna ai quarti del Mondiale: Merino piega il Portogallo

di Lino Sasso - 7 Luglio 2026

La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale al termine di una sfida intensa e combattuta contro il Portogallo. A Dallas la formazione di Luis de la Fuente supera 1-0 i lusitani grazie a un gol di Mikel Merino al primo minuto di recupero, spezzando un equilibrio durato novanta minuti e condannando all’eliminazione la nazionale guidata da Cristiano Ronaldo. Con questo successo le Furie Rosse staccano il pass per i quarti di finale, dove affronteranno il Belgio. Per il Portogallo, invece, si chiude il cammino mondiale nonostante una prestazione generosa e diverse occasioni costruite nel corso della partita. Si interrompe così anche il sogno iridato di Cristiano Ronaldo, eliminato agli ottavi dopo una sfida rimasta in bilico fino ai minuti di recupero.

Una partita ricca di occasioni

La Spagna parte con grande personalità e crea subito due nitide occasioni. Il Portogallo reagisce immediatamente. João Cancelo prova a spingere sulla fascia e al 12’ Cristiano Ronaldo costringe Unai Simón a un intervento impegnativo con una conclusione potente dalla distanza. Il protagonista della prima frazione diventa però Diogo Costa. Il portiere portoghese salva i suoi al 17’ con una doppia parata spettacolare: prima respinge il tiro a giro di Lamine Yamal, poi si oppone anche alla conclusione ravvicinata di Álex Baena. La Spagna continua a controllare il possesso e sfiora ancora il vantaggio con Dani Olmo, ma nel finale cresce il Portogallo. Cristiano Ronaldo va vicino all’1-0 con una spettacolare rovesciata su assist di João Félix, mentre al 41’ Nuno Mendes colpisce la traversa con un sinistro deviato da Pedro Porro.

Nella ripresa decide Merino dalla panchina

Il secondo tempo si sviluppa su ritmi meno elevati. Le due nazionali concedono pochi spazi e le occasioni diminuiscono sensibilmente. Il Portogallo perde un elemento fondamentale come Nuno Mendes, costretto a uscire per infortunio e sostituito da Semedo. Luis de la Fuente prova invece a cambiare l’inerzia della partita inserendo Ferran Torres, Fabian Ruiz e soprattutto Mikel Merino. Al 91’, proprio Ferran Torres serve un filtrante perfetto per Merino, che si inserisce con i tempi giusti sul lato sinistro dell’area e supera Diogo Costa con un preciso rasoterra sul primo palo. È il gol che vale l’1-0 e il passaggio del turno per la Spagna.

La Spagna vola ai quarti di finale del Mondiale

Nei lunghi minuti di recupero il Portogallo tenta il tutto per tutto. Bernardo Silva sfiora il pareggio di testa al 97’, mentre poco dopo João Neves prolunga un pallone pericoloso che termina di pochissimo a lato. Anche l’ultima punizione conquistata da Francisco Conceição non produce effetti e la difesa spagnola riesce a proteggere il prezioso vantaggio fino al triplice fischio. La nazionale di Luis de la Fuente conferma ancora una volta solidità, qualità tecnica e profondità della rosa. A decidere una gara equilibrata sono infatti proprio gli uomini entrati dalla panchina, premiando le scelte del commissario tecnico.