Esteri

In Cina due tornado hanno devastato intere aree urbane dell’Hubei

La provincia dell’Hubei è stata travolta da due tornado. Otto vittime, feriti e danni estesi nelle aree urbane colpite.

di Gianluca Pascutti - 7 Luglio 2026

In Cina la provincia dell’Hubei è stata travolta da due tornado che hanno colpito alcune aree urbane nel tardo pomeriggio di ieri, lasciando dietro di sé un quadro di distruzione. I vortici si sono formati in condizioni di forte instabilità atmosferica, con venti estremi che hanno attraversato Ezhou, Huangshi, Huanggang e Xianning. Il bilancio provvisorio parla di otto vittime e numerosi feriti.

Come e quando si sono formati i tornado?

I tornado si sono sviluppati tra le 17 e le 18.30, quando una massa d’aria calda e umida ha incontrato correnti tese in quota. Questa combinazione ha generato celle temporalesche molto attive, capaci di produrre vortici intensi. Il tornado più violento ha colpito Ezhou, dove la rotazione ha attraversato zone residenziali e industriali, causando danni significativi.

Danni nelle aree urbane

Le città coinvolte mostrano oggi un panorama segnato dai due tornado con edifici scoperchiati, capannoni crollati e auto ribaltate. Le linee elettriche sono state danneggiate in più punti, con conseguenti interruzioni di energia. Le squadre di emergenza hanno lavorato per tutta la notte per liberare le strade, mettere in sicurezza le strutture instabili e assistere i residenti colpiti. La presenza di macerie e alberi sradicati ha complicato le operazioni di soccorso.

Vittime e feriti

La maggior parte delle vittime è stata registrata a Ezhou, dove il tornado ha colpito un’area densamente popolata. I feriti sono numerosi e alcuni versano in condizioni critiche. Le autorità locali hanno attivato centri di accoglienza per chi ha perso la casa e stanno monitorando eventuali dispersi. La rapidità con cui i vortici hanno colpito ha reso difficile una risposta immediata, aumentando l’impatto sulla popolazione.

Contesto meteorologico

L’episodio si inserisce in una fase di instabilità atmosferica che interessa la Cina centrale da giorni. Temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento hanno già causato disagi in diverse province. Gli esperti segnalano che la combinazione di aria umida e correnti dinamiche può favorire nuovamente la formazione di fenomeni violenti come quelli registrati ieri.

Resta l’allerta meteo

Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre i meteorologi avvertono che altre aree potrebbero essere esposte a temporali severi nelle prossime ore. La priorità resta la sicurezza dei residenti e il ripristino dei servizi essenziali nelle zone colpite.

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