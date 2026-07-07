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Macron in Siria: bomba nei pressi dell’hotel, “Sta bene”

L'Eliseo conferma: "Il presidente è sano e salvo", la visita a Damasco inizia col botto

di Cristiana Flaminio - 7 Luglio 2026

Doppia esplosione durante la visita in Siria di Emmanuel Macron, l’Eliseo conferma che il presidente è “sano e salvo”. E che, nonostante le bombe, il presidente francese non cambierà la sua agenda e, anzi, terrà i bilaterali e gli incontri come da programma per la visita a Damasco. Un appuntamento che non è banale, per esempio, sarà quello con Ahmad al Sharaa. Il nuovo leader assurto al potere con un passato in Daesh e dopo aver deposto l’ex presidente Bashar Al Assad alla fine del 2024. Perché, di fatto, segnerà il riconoscimento ufficiale della nuova leadership siriana da parte di una potenza europea. E questo per la prima volta.

Macron in Siria: visita col botto

Il viaggio istituzionale di Emmanuel Macron in Siria è iniziato all’insegna delle bombe. L’area è stata blindata, la prima conta dei danni parla già di ben diciotto feriti. Il presidente francese, però, sta bene. E anzi è “sano e salvo”. Dalle primissime ricostruzioni, sarebbe partito tutto da un veicolo sospetto parcheggiato nei pressi dell’hotel Four Season di Damasco. Quello dove ha preso alloggio Macron e dove l’inquilino dell’Eliseo ha passato la notte dopo aver cenato con lo stesso Al Sharaa. Altri due ordini sarebbero stati rinvenuti in altrettanti cassonetti.

Cosa c’è in ballo

Nell’entourage che accompagna Emmanuel Macron nel suo viaggio in Siria ci sono manager, dirigenti d’impresa e tanti esponenti politici. Tra tutti, però, spicca monsieur Patrick Pouyanné che di mestiere fa l’amministratore delegato del colosso energetico transalpino di Total Energies. Macron aveva annunciato la sua visita nel Paese mediorientale affermando di andare a “esprimere l’impegno della Francia nei confronti del popolo siriano. Per una Siria sovrana, unita nella sua pluralità e in pace con i suoi vicini. Insieme, apriamo una nuova pagina di stabilità e di pace”. Ad accoglierlo, invece, ha trovato le bombe.

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