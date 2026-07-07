Cronaca

Sospetto omicidio di una donna a Sanremo

di Lino Sasso - 7 Luglio 2026

Una donna di 59 anni è stata trovata morta nella tarda serata di ieri nella sua abitazione di via Hope, a Sanremo, nel quartiere Foce, a poche decine di metri dal comando della Guardia di Finanza. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia, che al momento mantengono il massimo riserbo. Tra le ipotesi investigative prende corpo quella dell’omicidio. L’allarme è scattato nella tarda serata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto e, trovando la porta dell’appartamento chiusa dall’interno, sono entrati passando da un balcone, aprendo successivamente l’ingresso dall’interno. Una volta nell’abitazione hanno trovato il corpo senza vita della donna e hanno immediatamente allertato i carabinieri, che hanno avviato i rilievi tecnico-scientifici.

Segni di violenza e ipotesi strangolamento

Sul corpo della 59enne sarebbero stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella dello strangolamento, che dovrà essere confermata dagli ulteriori accertamenti medico legali. Secondo un primo esame, il decesso risalirebbe ad almeno tre ore prima del ritrovamento. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Imperia e proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, che avrebbe riferito ai carabinieri di essere uscito di casa intorno alle 19.15 per andare a mangiare una pizza. Anche il padre si trovava fuori casa.

Accertamenti sulla dinamica della morte della donna di Sanremo

Al momento non sono stati adottati provvedimenti e gli accertamenti sono tuttora in corso. Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile a chiarire la dinamica della morte e ad accertare eventuali responsabilità. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore con i rilievi tecnico scientifici e con l’ascolto delle persone che potrebbero fornire elementi utili a chiarire la vicenda. Fondamentali saranno anche gli esiti degli esami medico legali utili a stabilire con precisione la cause del decesso della donna e a ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.