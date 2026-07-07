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Vasco Rossi conquista Roma, Olimpico 2027 è già caccia ai biglietti

Dieci date storiche allo Stadio Olimpico di Roma, fan in delirio per il Giubileo di Vasco

di Gianluca Pascutti - 7 Luglio 2026

Vasco Rossi con la più grande residency mai realizzata in Italia punta a riscrivere i record della musica live. Nel 2027 il rocker di Zocca sarà protagonista di un vero Giubileo allo Stadio Olimpico di Roma, con 10 concerti programmati in sequenza. Un progetto pensato per trasformare l’Olimpico nella casa del Blasco per un intero mese, con numeri da grande evento internazionale e un impatto enorme su pubblico, città e mercato dei live.Le dieci serate allo stadio rappresentano una delle operazioni più ambiziose mai viste in Italia. La macchina organizzativa è già partita e la risposta dei fan è stata immediata, è già caccia ai biglietti

Accesso prioritario per i soci del Blasco fan club

La prima finestra di prevendita è dedicata come sempre ai soci del Blasco fan club. Dalle ore 12 di ieri i tesserati hanno accesso prioritario ai biglietti attraverso il sito dedicato, con una corsia preferenziale rispetto al resto del pubblico. Questa fase esclusiva resterà attiva fino alle ore 12 del 10 luglio, dando ai fan più fedeli la possibilità di bloccare il posto per uno degli show del 2027. Il sistema di vendita è strutturato per premiare chi segue il rocker da anni. Essere iscritti al fan club diventa un vantaggio concreto, soprattutto in vista della forte richiesta prevista per le dieci date romane.

Mastercard, nuova finestra di prevendita dedicata

Dopo i soci del fan club, entra in gioco la Mastercard. I titolari della carta avranno un proprio accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12 di mercoledì 8 luglio, sulle principali piattaforme online. Anche questa è una fase di prevendita pensata per scaglionare la domanda e gestire al meglio il flusso di acquisti. La partnership con Mastercard conferma il livello dell’operazione. I concerti di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico si posizionano come evento di punta nel calendario live del 2027, con una strategia commerciale costruita su più step.

Vendita generale dei biglietti dal 10 luglio

La vendita generale dei biglietti partirà dalle ore 12 di venerdì 10 luglio. Da quel momento l’accesso sarà aperto a tutti, senza filtri di fan club o carta di pagamento. È la fase più delicata, quella in cui si misurerà la reale portata della domanda per le dieci serate romane. Con un calendario così fitto e un nome come Vasco Rossi, è prevedibile una corsa al posto fin dalle prime ore.

Un tassello chiave del Giubileo di Vasco Rossi

Questi 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, celebrano i 50 anni di carriera del rocker con una serie di appuntamenti speciali. La scelta di una lunga residency nello stesso impianto sottolinea il rapporto unico tra Vasco e il pubblico italiano.

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