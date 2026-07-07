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Belgio ai quarti del Mondiale: travolti gli Stati Uniti 4-1, ora la super sfida con la Spagna

di Lino Sasso - 7 Luglio 2026

Il Belgio è ai quarti di finale del Mondiale 2026. La nazionale guidata da Rudi Garcia supera con un netto 4-1 gli Stati Uniti a Seattle e stacca il pass per il turno successivo. Venerdì alle 21 affronterà la Spagna. Dopo alcune prestazioni altalenanti nella fase a gironi, il Belgio sfodera la migliore prova del torneo. Impone ritmo, qualità e concretezza. La formazione americana resiste soltanto per pochi minuti. Rudi Garcia sorprende tutti nelle scelte iniziali, lasciando in panchina due stelle come Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Una decisione coraggiosa che viene premiata dal campo. Il Belgio prende subito il controllo del gioco grazie alle accelerazioni di Dodi Lukebakio e Leandro Trossard. Il vantaggio arriva già al 9’ con Charles De Ketelaere. Gli Stati Uniti trovano il pareggio al 30’ con Malik Tillman, ma al 33’ De Ketelaere firma la doppietta e riporta avanti il Belgio.

Errore di Freese e Vanaken chiude i conti

Nella ripresa gli Stati Uniti provano ad aumentare la pressione, ma senza creare occasioni realmente pericolose. L’episodio che indirizza definitivamente il match arriva con il clamoroso errore del portiere Matt Freese, protagonista di una disastrosa uscita su un pallone lungo. De Ketelaere recupera il possesso e serve Hans Vanaken, che deve soltanto appoggiare nella porta vuota per il gol del 3-1. Nel frattempo Garcia gestisce le energie dei titolari inserendo anche Lukaku e Jérémy Doku. In pieno recupero arriva anche il definitivo 4-1: Romelu Lukaku sfrutta una veloce ripartenza e firma il poker che certifica una vittoria senza discussioni.

Sarà Belgio contro Spagna ai quarti di finale del Mondiale

Con questo successo il Belgio conquista l’accesso ai quarti di finale e si prepara ora ad affrontare la Spagna, finora una delle nazionali più convincenti del torneo. La Roja arriva all’appuntamento dopo l’1-0 contro il Portogallo deciso nei minuti finali, mentre i Diavoli Rossi si presentano con entusiasmo e fiducia dopo una prestazione di altissimo livello. Il confronto tra le due selezioni, in programma venerdì alle 21, promette spettacolo e mette in palio un posto nelle semifinali del Mondiale.