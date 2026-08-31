Esteri

Gli Stati Uniti firmano il colpo del secolo sul greggio estero

La nuova joint venture a trazione americana ottiene il controllo maggioritario di 65 miliardi di barili

di Cinzia Rolli - 31 Agosto 2026

DALLA NOSTRA INVIATA

Il maxi-accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela rappresenta una svolta senza precedenti nella geopolitica energetica globale, che trasforma una rivalità storica in una partnership commerciale da miliardi di dollari.

L’annuncio di Donald Trump

L’intesa, annunciata dal presidente statunitense Donald Trump, concede a Washington e a un operatore privato il controllo maggioritario su ben 65 miliardi di barili di riserve di greggio. L’operazione mira a raddoppiare le risorse petrolifere americane e ad abbattere i prezzi del carburante, ridefinendo gli equilibri strategici dell’intero emisfero occidentale.

La svolta è derivata da un radicale ribaltamento politico a Caracas: la destituzione e la cattura dell’ex leader Nicolás Maduro da parte delle forze americane ha spianato la strada al nuovo esecutivo provvisorio guidato da Delcy Rodríguez. Deciso a frenare il tracollo economico del Paese, il nuovo governo venezuelano ha immediatamente avviato storiche riforme di mercato. Questa improvvisa apertura ha permesso al Segretario di Stato Marco Rubio e al Segretario alla Difesa Pete Hegseth di condurre una trattativa lampo, negoziando l’accordo direttamente con i vertici di Caracas.

Cento anni di diritti esclusivi e una nuova compagnia privata: sono questi i pilastri del “deal del secolo”.

Il controllo Usa a costo zero

I numeri dell’operazione ridisegnano la mappa energetica dell’emisfero occidentale: gli Stati Uniti assumono il controllo del 55% dell’output della joint venture, ottenendo un canale di approvvigionamento diretto a prezzo di costo.

Il target industriale punta alla riattivazione immediata di 17 bacini estrattivi chiave. Per farlo, il piano prevede lo sblocco di 100 miliardi di dollari di investimenti privati, mobilitando colossi del settore come Halliburton e Chevron. L’impatto macroeconomico sul Venezuela sarà monumentale, con un gettito fiscale stimato oltre i 209 miliardi di dollari destinato a Caracas.

Ma il vero risultato politico per la Casa Bianca è che l’intera operazione è strutturata a costo zero per i contribuenti americani. A differenza del greggio leggero estratto negli USA, il petrolio denso del Venezuela è ideale per essere raffinato in diesel, carburante per jet e asfalto.

Ma i critici dell’accordo sottolineano i problemi attualmente esistenti in Venezuela. Innanzitutto c’è da dire che i terminal petroliferi del Paese non sono in grado di gestire i nuovi ritmi produttivi, creando code di navi e contenziosi marittimi. Inoltre, come documentato da fonti logistiche di Reuters, i tempi di attesa per caricare il greggio a bordo delle navi cisterna sono dilatati fino a un mese.

Il fermo operativo è dovuto a tre problemi strutturali principali: il collasso dell’infrastruttura elettrica, l’impiego di pompe ormai superate e le anomalie riscontrate nelle caratteristiche del greggio stoccato nei depositi. Gli esperti stimano una transizione pluriennale: l’export effettivo non potrà decollare sensibilmente finché l’infrastruttura di terra non sarà del tutto modernizzata. L’intesa raggiunta ha scatenato inoltre la dura reazione dell’opposizione venezuelana che accusa l’amministrazione statunitense di aver compiuto un vero e proprio “land grab” (espropriazione di terre) ai danni del Paese.

Le riserve legali

Oltre alla retorica sulla condotta di Washington, i detrattori sollevano pesanti riserve legali, denunciando la non conformità del testo rispetto ai vincoli della Costituzione e delle leggi locali sugli idrocarburi.

La firma di questo accordo segna un punto di non ritorno per il Venezuela. Archiviata l’era di Maduro, il Paese si trova davanti a un bivio storico: l’immensa iniezione di capitali privati americani potrebbe finalmente finanziare la ricostruzione di una nazione stremata da anni di sanzioni e crisi profonda.

PER TUTTE LE ALTRE NEWS DI ESTERI