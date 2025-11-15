Attualità

Spara dal tetto alle auto, in casa un lab per le armi: arresti per un 77enne a Torre del Greco

Singolare e pericoloso episodio nella città del corallo

di Dave Hill Cirio - 15 Novembre 2025

Spara dal tetto alle auto in sosta, in casa un laboratorio per la modifica delle armi: arresti per un 77enne a Torre del Greco.

Spara dal tetto alle auto: arresti per un 77enne

Singolare episodio a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un 77enne, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri. L’arresto, dopo che diverse segnalazioni al 112 hanno denunciato che un uomo sparava con un fucile a pallini contro le auto in sosta dal tetto di un’abitazione. I militari della sezione operativa e della stazione di Torre del Greco sono intervenuti tempestivamente sul posto.

Leggi anche Ottantenne spara in strada

Il lab per le armi

Durante la perquisizione in casa dell’anziano, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio artigianale adibito alla modifica delle armi e al confezionamento di proiettili. Tra i materiali sequestrati, una carabina Anschutz calibro 4.5 con matricola abrasa, arma considerata clandestina e al momento oggetto di accertamenti.

Rinvenute pure altre armi: una pistola calibro 22 e tre fucili ad aria compressa, tutti di fabbricazione artigianale.

Nel laboratorio, pure inneschi di proiettile, buste contenenti pallini di ferro e pezzi di armi. L’accusa all’uomo finito ai domiciliari, detenzione di arma clandestina e ricettazione. Ora si trova ristretto nella sua abitazione in attesa di giudizio.

Scalpore a Torre del Greco

La vicenda ha destato preoccupazione nella comunità locale. In un luogo noto anche per le sue attività artigianali legate a lavorazioni di corallo e cammei, l’anziano aveva scelto una “lavorazione artigianale” completamente pericolosa: le sue capacità artigianali messe al servizio della produzione di armi clandestine.

I carabinieri continuano gli accertamenti per risalire all’origine delle armi e al possibile utilizzo di queste nel territorio, ponendo particolare attenzione alla grave violazione dei divieti legati alla detenzione e fabbricazione di armi non autorizzate.