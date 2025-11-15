Cronaca

Sparatoria a Napoli, 26enne muore in ospedale: indagini in corso

di Lino Sasso - 15 Novembre 2025

Una sparatoria a Napoli avvenuta in pieno giorno è costata la vita a un giovane di 26 anni. Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 12.30 in via Suor Maria della Passione Beata, nella zona orientale della città. La vittima, raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco, è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare, dove è arrivata in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici, il giovane è deceduto poco dopo il ricovero.

Investigatori al lavoro

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la vittima sarebbe stata coinvolta in una vera e propria sparatoria avvenuta in strada a Napoli, sotto gli occhi di residenti e passanti. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’agguato e il possibile movente. Al momento non si esclude nessuna pista. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area e ascoltando eventuali testimoni che potrebbero aver assistito alla scena o notato movimenti sospetti prima o dopo gli spari.

La vicenda ha subito scosso il quartiere, ancora una volta teatro di un episodio di violenza armata. La sparatoria a Napoli riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza urbana e della criminalità che, negli ultimi mesi, ha registrato nuovi picchi in diverse zone della città. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini, ma si concentrano sulla ricostruzione del percorso della vittima e su eventuali legami con ambienti criminali. Non è chiaro se il giovane fosse l’obiettivo di un agguato mirato o se possa essere rimasto coinvolto in un regolamento di conti. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli utili a delineare un quadro più completo dell’accaduto. Intanto, la notizia della sparatoria a Napoli e della morte del 26enne suscita sgomento e preoccupazione tra i cittadini partenopei.