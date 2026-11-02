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Sparatoria in California, “molti morti e feriti”

Ripetuti colpi di arma da fuoco in un'area frequentatissima. Bilancio delle vittime non ufficiale. Indagini aperte

di Daniel Walker - 2 Novembre 2026

All’alba di oggi un drammatico episodio di ripetuta violenza armata ha sconvolto la tranquilla comunità costiera di Moss Landing in California, nella contea di Monterey lungo la Highway 1, a metà strada tra le città di Monterey e Santa Cruz.

Sparatoria in California

Secondo quanto confermato dalle autorità locali e ricostruito dai quotidiani dell’area — tra cui The Pajaronian e le emittenti Cbs San Francisco e Ktvu Fox 2 —, i colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi lungo Jetty Road.

Si tratta di una strada asfaltata di circa ottocento metri che si snoda subito a nord del ponte sull’Elkhorn Slough. Attraversa le dune di sabbia fino a terminare in un’area di parcheggio sterrata a ridosso del braccio nord del porto di Moss Landing e della spiaggia statale. Una zona solitamente frequentata da visitatori, pescatori e appassionati di birdwatching.

Il portavoce dell’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Monterey, il comandante Andres Rosas, ha confermato che l’incidente ha causato “molteplici vittime mortali e diversi feriti”.

Le indagini

I soccorritori intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure alle persone colpite. Secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco locali, due vittime sono decedute sul posto a causa delle gravi lesioni riportate. Almeno un ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le cure necessarie.

Su richiesta dell’Ufficio dello Sceriffo, gli agenti della California State Parks Police hanno immediatamente transennato l’intera zona. Imposta la chiusura completa di Jetty Road e di Moss Landing State Beach per consentire ai detective e alla polizia scientifica di effettuare i rilievi balistici e di repertare le prove.

Le autorità hanno precisato che non vi è ora pericolo per la comunità di Moss Landing. Tuttavia, le forze dell’ordine non hanno ancora reso note le identità delle vittime, l’esatto numero dei feriti. E nemmeno informazioni relative a possibili sospetti o al movente che ha scatenato la sparatoria. Le indagini rimangono aperte e in corso.