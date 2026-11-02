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Frigo hackerati anche in Italia, si allarga l’attacco. Mantovano convoca un vertice

Domani, su L'identità in edicola, l'anno zero della cybersicurezza della distribuzione organizzata in Italia

di Dave Hill Cirio - 2 Novembre 2026

L’ondata di cyberattacchi che sta travolgendo la catena del freddo della distribuzione organizzata in mezza Europa ha varcato i confini italiani.

Frigo hackerati anche in Italia

Oggi, mentre al Belgio e alla Svezia si aggiungevano Lussemburgo, Olanda, Finlandia, Irlanda, Estonia e Lettonia, in Sicilia si sono registrati improvvisi guasti in sei supermercati. I tecnici sono al lavoro per accertare se si tratti di un reale attacco hacker.

Altri due casi segnalati in Emilia Romagna e in Toscana

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha confermato due primi casi. Una notifica di incidente informatico giunta da un’azienda toscana della ristorazione collettiva e un attacco rilevato ai danni di un’impresa emiliana della produzione di surgelati.

Di fronte alla capillare distribuzione territoriale del settore, l’Acn ha richiamato con urgenza gli operatori della Gdo, della logistica e della refrigerazione ad adottare immediate misure di prevenzione.

L’Agenzia ha già programmato per domani un vertice straordinario con le federazioni di settore e le principali aziende della grande distribuzione nazionale. L’occasione di tornare a sollecitare l’adozione immediata dei piani di prevenzione e mitigazione del rischio.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, titolare anche della delega dei Servizi, ha convocato un vertice a Palazzo Chigi per le 11 di domani, martedì, presenti i responsabili dell’Agenzia.