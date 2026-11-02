Economia

Countdown Opas Intesa su Mps: parte il 23 novembre

Il piano di Ca de Sass, l'offerta può arrivare sui mercati in tre settimane

di Cristiana Flaminio - 2 Novembre 2026

L’Opas di Intesa su Mps partirà, con ogni probabilità, il 23 novembre prossimo. Lo riferiscono fonti finanziarie. La data potrebbe essere questa anche perché la finestra temporale sembra la migliore dopo che venerdì scorso l’amministratore delegato Carlo Messina ha annunciato di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie a procedere all’operazione. Resta, per il momento, aperto il solo nodo legato all’Antitrust. Ma lo stesso Messina s’è detto fiducioso che si possa risolvere già entro la fine del mese. E, del resto, non è necessario l’ok dall’autorità garante per la concorrenza e il mercato per il lancio dell’offerta.

Opas Intesa su Mps: parte il 23 novembre

La data si cui si parla con maggiore insistenza per l’inizio dell’Opas di Intesa su Mps sarebbe quella del 23 novembre. Arriverebbe sul mercato, insieme all’appello a cedere azioni di Rocca Salimbeni. Da quel momento in poi, per Intesa Sanpaolo, la strada sarebbe in completa discesa. L’unico scoglio era rappresentato dall’assemblea dei soci a Rocca Salimbene. Che però, nei giorni scorsi, ha bocciato completamente la linea difensiva dell’ad Luigi Lovaglio. Dando, sostanzialmente, a Messina le chiavi del Monte.

Non più tardi di fine mese

L’obiettivo è lanciare l’Opas di Intesa su Mps il 23 novembre ma la data potrebbe slittare. Tuttavia, come riferisce anche l’agenzia Bloomberg, arriverebbe non più tardi della fine di questo mese. Insomma, ci sono altre tre settimane di tempo per avviarsi nel cuore dell’operazione. Da cui arriveranno nuovi e interessanti sviluppi per il risiko bancario italiano. Credere che sia finito qui è più che altro un esercizio di fede e di stile. Il duello, alla fine, sarà a due. E si giocherà a Trieste. Ma questa, per ora, è un’altra storia.

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