Speleologo bloccato in una grotta a Urzulei, rischio ulterriori crolli
Vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico al lavoro
Urzulei, 12 ott. (askanews) – Corsa contro il tempo a Urzulei, in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta a seguito di un cedimento. Nelle immagini dei Vigili del Fuoco le operazioni di soccorso andate avanti tutta la notte, oltre ai pompieri al lavoro personale del Soccorso alpino e speleologico. L’intervento è complesso per il rischio di ulteriori crolli, che rende delicate le operazioni per raggiungere lo speleologo bloccato a circa 10 metri di profondità.
In tutto sono impegnate 30 unità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con personale specializzato USAR (Urban Search and Rescue).
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