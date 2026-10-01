Economia

Musumeci: “Lo Stato non ha più i soldi per tutte le ricostruzioni”

di Maria Graziosi - 1 Ottobre 2026

“Lo Stato non ha più i soldi per finanziare tutte le ricostruzioni”, parole e musica del ministro Nello Musumeci. Che apre così alle polizze private. O meglio, invoca una più intensa “collaborazione” tra pubblico e privato. Quello che, in fondo, ci si sta dicendo da qualche anno. L’obbligo delle polizze catastrofali, oggi più che mai, diventa una necessità secondo il titolare del dicastero per la Protezione civile e le politiche de mare. Che ha ammesso l’inosabile: lo Stato ha finito i soldi per pagare tutto e tutti.

“Lo Stato non ha più soldi per le ricostruzioni”

Le parole di Nello Musumeci aprono un dibattito che pesa, ancora di più, in vista della manovra e del Def che verrà. “Lo Stato – ha affermato il ministro alla Protezione civile – non ha più il denaro per finanziare tutte le ricostruzioni ovunque. Quella stagione è finita”. Perché? Secondo Musumeci “il cambiamento climatico ha reso più esasperata una realtà che già esisteva e quindi dovremo convivere con il rischio”. Che fare? Iniziare a distribuire il rischio su più soggetti: “E’ chiaro che lo Stato non starà a guardare – ha assicurato il ministro, ma il peso deve essere diviso in parti eguali”.

Polizze catastrofali per tutti

La soluzione sta (anche) nelle polizze catastrofali. Le imprese, ha affermato Musumeci “debbono farle” mentre invece, sui privati cittadini bisognerebbe iniziare ad avviare “un’opera di persuasione”. Non è un tema nuovo, tutt’altro. Se ne parla, da anni, a ogni Manovra. Mai come stavolta, però, i termini della questione sono stati messi di fronte ai cittadini in maniera netta, chiara e inequivocabile. Lo Stato ha finito i soldi, “non ha più il denaro” per finanziare le ricostruzioni.

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