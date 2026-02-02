Italpress Notizie Motori

Stellantis a gennaio cresce quasi il doppio del mercato

2 Febbraio 2026

TORINO (ITALPRESS) – Partenza sprint nel 2026 per Stellantis in Italia. A gennaio, il Gruppo è cresciuto in Italia quasi il doppio dell’intero mercato nazionale: è quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni dello scorso mese elaborati da Dataforce. Nella classifica delle auto più vendute, le prime quattro posizioni sono tutte Stellantis: al primo posto Fiat Pandina (13.394), al secondo Jeep Avenger (5.133), al terzo Citroèn C3 (3576) e al quarto Fiat Grande Panda (3299).

Con 46.452 registrazioni, i Brand che fanno capo a Stellantis (compresa Leapmotor) hanno permesso una crescita complessiva del 11,8% rispetto allo 6,18% dell’intero mercato nazionale che ha avuto 141.980 immatricolazioni. La quota ottenuta da Stellantis è stata del 32,6%, in crescita di 1,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Il Gruppo Stellantis e il marchio FIAT, quindi, rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture grazie alle ottime performance della Fiat Pandina (quota mercato PC totale di 8,6%%), seguita in seconda posizione, tra le auto più vendute, da Jeep Avenger (quota mercato PC totale di 3,3%%), che continua ad avere il primato del SUV più venduto in Italia.

Al terzo posto c’è la Citroen C3 che è l’auto più venduta del proprio segmento, mentre al quarto si piazza la Fiat Grande Panda che nel prossimo mese amplierà la propria gamma con la versione con motore turbo da 1.2L a benzina abbinata a un cambio manuale a 6 marce.

Oltre a FIAT, che nel canale dei privati ha registrato una quota del 15,8%, la migliore del mercato assoluto, da mettere in evidenza anche le immatricolazioni di Jeep, Citroen, Lancia e Opel rispettivamente in crescita del 4,9%, 3,1%, 15,7% e 12,4%. Bene Alfa Romeo con la Junior che è salita al 4,3% di quota nel suo segmento (in crescita dello 0,7%). Peugeot, con 7.956 immatricolazioni, sale di una posizione, dal quinto al quarto posto, nella classifica assoluta dei Brand grazie alla 3008 e alla 208.

Leapmotor consolida la propria ascesa nel mercato italiano della mobilità elettrica. A gennaio il brand ha raggiunto 1.118 immatricolazioni, ottenendo lo 0,8% del mercato totale e il 1,3% del mercato privati. Una performance che segna un incremento del 594% rispetto allo stesso mese del 2025, posizionando Leapmotor come il marchio con la crescita più rapida dell’intero panorama competitivo. Il progresso più evidente arriva dal mercato delle auto elettriche: a gennaio Leapmotor ha conquistato il podio nel canale privati con il 16,3% di quota, confermando inoltre la seconda posizione nel mercato BEV complessivo con il 11,23%. A trainare la crescita è la T03, che si conferma l’auto elettrica più venduta in Italia.

Nel mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional è stato il brand di Stellantis che ha realizzato la miglior performance in Italia a gennaio con oltre 3.544 immatricolazioni pari al 25,1% di quota di mercato, in crescita di 3,1 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Tra i modelli, le prime due posizioni le occupano due veicoli di Fiat Professional, Doblò e Ducato, rispettivamente con 1.407 e 1.175 immatricolazioni, che sono i punti di riferimento rispettivamente nel segmento compatto e in quello large.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).