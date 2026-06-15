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Stellantis al Move 2026 presenta la connettività di nuova generazione e L4-Ready Platform

di Italpress - 15 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Stellantis annuncia la propria partecipazione al MOVE 2026, principale evento internazionale dedicato alla mobilità tecnologica, in programma il 17 e 18 giugno presso ExCeL London, dove presenterà le più recenti soluzioni in ambito connettività avanzata e piattaforme veicolo predisposte alla guida autonoma. Presso il proprio stand, Stellantis illustrerà come l’evoluzione delle proprie tecnologie contribuisca allo sviluppo di soluzioni di mobilità sempre più connesse, intelligenti e scalabili, a supporto della transizione verso ecosistemi integrati di connettività e guida autonoma.

Stellantis presenterà una dimostrazione basata sulla nuova Jeep Compass, basata sulla connettività 5G via satellite. Questa soluzione a banda stretta estende la copertura oltre le reti terrestri tradizionali, anche in aree remote o scarsamente servite.

La tecnologia contribuisce a migliorare la sicurezza, ampliando i confini della mobilità sempre connessa. Forte della storica vocazione del marchio Jeep® alla libertà e alla capacità di affrontare qualsiasi percorso, la nuova Compass rappresenta l’ambassador ideale per valorizzare questa innovazione.

Stellantis presenterà la propria L4-Ready Platform(a guida autonoma), sviluppata per garantire scalabilità e flessibilità. La piattaforma integra sistemi hardware e software avanzati per abilitare operazioni autonome sicure ed efficienti. Rappresenta un passo fondamentale verso la diffusione dei servizi di mobilità autonoma, in particolare in ambito urbano, con un focus su affidabilità, efficienza ed esperienza utente.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).